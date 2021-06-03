СК по Нижегородской области возбудил дело по факту смерти электромонтера от удара током Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

СК по Нижегородской области возбудил дело по факту смерти электромонтера от удара током. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, Выксунским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека".

Следователи полагают, что 15 июля днем в помещении электрощитовой цеха по производству мясной продукции 56-летний электромонтер получил удар электрическим током. В результате этого мужчина мгновенно скончался.

В ходе проверки следователи установили, что во время проведения работ электрощит не был обесточен.

В рамках расследования предстоит дать юридическую оценку действиям лиц, ответственным за соблюдение требований охраны труда на данном производстве.