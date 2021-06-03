Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
"Школу 800" достроят до конца августа
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Спорт
21 июля 2021 17:41  [87] Нижегородские легкоатлеты завоевали шесть медалей на кубке России
18 июля 2021 16:49  [759] Экс-игрок команды "Химки" Павел Могилевец будет играть за ФК "НН"
17 июля 2021 16:51  [769] Глеб Никитин и Игорь Артемьев провели совещание по развитию регби в регионе
16 июля 2021 13:28  [934] Заплыв X-WATERS Volga 2021 состоится в Нижнем Новгороде 25 июля
15 июля 2021 10:27  [859] QR-коды для занятий на тренажерах установят в Нижнем Новгороде
14 июля 2021 13:39  [2025] Нижегородские гребцы завоевали четыре медали на первенстве России
13 июля 2021 15:12  [2254] Матч чемпионата Европы по регби состоится в Нижнем Новгороде 17 июля
11 июля 2021 20:52  [873] Итоги чемпионата Европы по современному пятиборью подвели в Нижнем Новгороде
11 июля 2021 11:05  [2191] Глеб Никитин предложил провести в Нижнем Новгороде чемпионат мира по пятиборью
11 июля 2021 09:52  [941] Российская сборная по пятиборью завоевала три медали на чемпионате Европы в Нижнем Новгороде
Спорт

Нижегородские легкоатлеты завоевали шесть медалей на кубке России

21 июля 2021 17:41  [87] Спорт
Артём Афанасьев, Марина Максимова, Лиана Васильева, тренер Сергей Смирнов

Артём Афанасьев, Марина Максимова, Лиана Васильева, тренер Сергей Смирнов

Фото: министерство спорта Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

С 17 по 18 июля в Брянске прошел Кубок России 2021 по лёгкой атлетике. Соревнования состоялись на недавно отремонтированном стадионе "Десна". В них приняли участие спортсмены из 62 регионов страны.

По итогам соревнований в активе сборной Нижегородской области оказались шесть медалей: две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Об этом сообщили в региональном Министерстве спорта.

На соревнованиях снова отличились воспитанники Комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 Нижнего Новгорода.

В частности, призёром Кубка России стала Марина Максимова: бегунья завоевала золотую медаль на дистанции 200 м (23.67 сек.), а в беге на 100 м показала второй результат (11.51 сек.).

Глеб Сидорченко занял первое место в метании диска (60 м 25 см), а Алексей Худяков – второе место (59 м 84 см).

Лиана Васильева завоевала бронзу в беге на дистанции 400 метров с барьерами (59.98 сек). Артём Афанасьев также стал бронзовым призером в беге на 200 м (21.13 сек).

Напомним, ранее нижегородские спортсмены привезли с чемпионата России по лёгкой атлетике две золотые и две серебряные медали.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Легкая атлетика Спорт Чемпионат
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph