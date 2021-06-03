Нижегородские легкоатлеты завоевали шесть медалей на кубке России Спорт

Артём Афанасьев, Марина Максимова, Лиана Васильева, тренер Сергей Смирнов Фото: министерство спорта Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

С 17 по 18 июля в Брянске прошел Кубок России 2021 по лёгкой атлетике. Соревнования состоялись на недавно отремонтированном стадионе "Десна". В них приняли участие спортсмены из 62 регионов страны.

По итогам соревнований в активе сборной Нижегородской области оказались шесть медалей: две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Об этом сообщили в региональном Министерстве спорта.

На соревнованиях снова отличились воспитанники Комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 Нижнего Новгорода.

В частности, призёром Кубка России стала Марина Максимова: бегунья завоевала золотую медаль на дистанции 200 м (23.67 сек.), а в беге на 100 м показала второй результат (11.51 сек.).

Глеб Сидорченко занял первое место в метании диска (60 м 25 см), а Алексей Худяков – второе место (59 м 84 см).

Лиана Васильева завоевала бронзу в беге на дистанции 400 метров с барьерами (59.98 сек). Артём Афанасьев также стал бронзовым призером в беге на 200 м (21.13 сек).

Напомним, ранее нижегородские спортсмены привезли с чемпионата России по лёгкой атлетике две золотые и две серебряные медали.