Две золотые и две серебряные награды завоевали нижегородцы на чемпионате России по лёгкой атлетике Спорт

Марина Максимова Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Две золотые и две серебряные медали привезли нижегородские спортсмены с чемпионата России по лёгкой атлетике, который состоялся в городе Чебоксары. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

В чемпионате отличились воспитанники Комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 Нижнего Новгорода. Тренируют спортсменов Михаил Садов и Сергей Смирнов.

По итогам соревнований высшие ступеньки пьедестала заняли метатели диска - Екатерина Строкова (результат спортсменки 62 м 88 см) и Алексей Худяков (результат – 63 м 59 см).

Алексей Худяков

Валерий Пронкин, вошедший в состав сборной России по лёгкой атлетике на Олимпийские игры в Токио, стал на чемпионате России серебряным призёром в метании молота (результат спортсмена – 74 м 76 см).

Кроме того, Марина Максимова с результатом 11,59 сек. завоевала "серебро" на беговой дистанции 100 м.

Напомним, нижегородские спортсменки завоевали девять наград разного достоинства на чемпионате Европы по художественной гимнастике. В частности, представляющие Нижегородскую область сёстры Аверины и Анастасия Максимова в общей сложности завоевали пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали.

Ранее нижегородские саблисты завоевали три медали на спартакиаде молодежи России.