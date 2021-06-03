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Политика

Более 140 кандидатов-одномандатников подали документы для участия в выборах депутатов ЗС НО

22 июля 2021 13:55  [122] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 140 кандидатов-одномандатников подали документы в избирком для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО). Об этом сообщили в избирательной комиссии Нижегородской области.

Согласно информации, избирком ведет проверку документов от избирательных объединений и кандидатов в депутаты Заксобрания Нижегородской области.

По словам председателя избирательной комиссии Нижегородской области Маргариты Красилевской, до 26 июля идет выдвижение кандидатов в одномандатных избирательных округах, областных списках кандидатов, а также сбор подписей в поддержку выдвижения тех кандидатов и партий, которым это необходимо.

Лишь четырем региональным отделениям партий не требуется собирать подписи для выборов депутатов регионального парламента - "Единой России", ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России – Патриоты – За правду".

В настоящее время уже заверены областные списки 11 региональных избирательных объединений, которые подали документы в избирком. В окружные комиссии документы подали 146 кандидатов-одномандатников, из них 9 самовыдвиженцев.

Ранее сообщалось, что избирком принял документы кандидатов в депутаты Госдумы от "Единой России", ЛДПР и КПРФ.

Напомним, что выборы в Нижегородской области пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В эти дни жителям региона предстоит выбрать депутатов в Госдуму от Нижегородской области, а также 50 парламентариев в Заксобрание региона.

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Теги:
Выборы Законодательное собрание
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