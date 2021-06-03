Трудовая инспекция расследует несчастный случай с погибшими в ДТП под Шелокшей рабочими Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Государственная инспекция труда в Нижегородской области приступила к расследованию группового несчастного случая, произошедшего по причине возгорания автомобилей в Кстовском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось на Южном обходе Нижнего Новгорода днём 21 июля. В результате столкновения трёх грузовиков Газель оказалась зажата между двумя большегрузами и загорелась. В машине были обнаружены три тела - водитель и пассажиры.

Как уточнили в Гострудинспекции, среди погибших оказались два слесаря-монтажника ООО "ЭнергоСтрой" и электрогазосварщик ИП Свердлик С.Я. В ГУ МВД по Нижегородской области добавили, что погибшие - жители нашего региона: мужчины 35, 45 и 48 лет.

В настоящее время трудовые инспекторы выясняются причины и обстоятельства произошедшего несчастного случая.

Ранее сообщалось, что по факту автоаварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Виновник ДТП - 47-летний житель Пензенской области - задержан полицейскими.