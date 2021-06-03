Гастрономический фестиваль с Константином Ивлевым пройдет в Нижнем
"Школу 800" достроят до конца августа
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Выборы в Нижегородской области пройдут в течение трех дней
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
22 июля 2021 14:27  [76] Трудовая инспекция расследует несчастный случай с погибшими в ДТП под Шелокшей рабочими
22 июля 2021 09:42  [785] Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с тремя погибшими в Кстовском районе
21 июля 2021 21:46  [4105] Три человека погибли в ДТП возле Шелокши в Кстовском районе
21 июля 2021 18:52  [1547] Смертельная авария с участием шести автомобилей произошла в Кстовском районе 21 июля
21 июля 2021 10:39  [609] Пропавший в Нижнем Новгороде еще в декабре 2020 года Сергей Нежурин найден погибшим
21 июля 2021 08:45  [1557] Провал грунта около 30 метров произошел у жилого дома в Балахне
20 июля 2021 11:58  [13021] Пропавшего в Павловском районе четырёхлетнего ребёнка нашли погибшим
20 июля 2021 11:23  [980] Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения четырёхлетнего ребёнка в Ворсме
20 июля 2021 10:41  [1155] Беспилотный летательный аппарат и 100 сотрудников Росгвардии ищут пропавшего в Ворсме ребенка
20 июля 2021 10:02  [665] СК по Нижегородской области возбудил дело по факту смерти электромонтера от удара током
Происшествия

Трудовая инспекция расследует несчастный случай с погибшими в ДТП под Шелокшей рабочими

22 июля 2021 14:27  [76] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Государственная инспекция труда в Нижегородской области приступила к расследованию группового несчастного случая, произошедшего по причине возгорания автомобилей в Кстовском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось на Южном обходе Нижнего Новгорода днём 21 июля. В результате столкновения трёх грузовиков Газель оказалась зажата между двумя большегрузами и загорелась. В машине были обнаружены три тела - водитель и пассажиры.

Как уточнили в Гострудинспекции, среди погибших оказались два слесаря-монтажника ООО "ЭнергоСтрой" и электрогазосварщик ИП Свердлик С.Я. В ГУ МВД по Нижегородской области добавили, что погибшие - жители нашего региона: мужчины 35, 45 и 48 лет.

В настоящее время трудовые инспекторы выясняются причины и обстоятельства произошедшего несчастного случая.

Ранее сообщалось, что по факту автоаварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Виновник ДТП - 47-летний житель Пензенской области - задержан полицейскими.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП
Поделиться:
Новости по теме
22 июля 2021 09:42  [785] Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с тремя погибшими в Кстовском районе
21 июля 2021 21:46  [4105] Три человека погибли в ДТП возле Шелокши в Кстовском районе
21 июля 2021 18:52  [1547] Смертельная авария с участием шести автомобилей произошла в Кстовском районе 21 июля
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph