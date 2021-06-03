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Реконструкция Ярмарочной водозаборной станции на Стрелке завершится к августу

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Ярмарочная водозаборная станция (фото 2018 года)

Ярмарочная водозаборная станция (фото 2018 года)

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Восстановление здания ярмарочной фильтровальной станции на Стрелке в Нижнем Новгороде выполнено уже на 90%. Объект культурного наследия начала XX века входит в программу "Реставрация 800" и преображается к юбилею Нижнего Новгорода.

Ход реставрации оценила градозащитница, советник руководителя Агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области Анна Давыдова.

Она отметила, что фильтровальная станция приобретает тот вид, каким он был на момент её открытия в 1909 году. Несмотря на то, что здание находилось в разрушенном состоянии, удалось максимально сохранить подлинные элементы.

"Реставраторы очень тактично относятся к восстановлению внешнего облика здания, чтобы оно действительно было историческим, а не новоделом", – сказала Анна Давыдова.

На противоаварийные работы и консервацию здания было направлено 39 млн рублей из федерального бюджета. Работы здесь проводят специалисты государственного предприятия Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости (ГП НО ДиРОН).

Представитель компании-подрядчика Сергей Гутин рассказал, что здание находилось в аварийном состоянии: стены были в трещинах, разрушилась верхняя часть башни, крыша полностью сгнила. Кроме того, ранее строение пострадало от пожара. Всё было аккуратно расчищено и восстановлено.

На данный момент полностью завершена реставрация фасадов и внутренних стен. Рабочие восстановили утраченную лестницу на второй этаж, а также воссоздали оконные и дверные проёмы. Работы планируют завершить в начале августа.

А вот что же будет располагаться в отреставрированном здании, власти пока не решили. Напомним, здесь предлагалось разместить музей, ресторан или выставочное пространство.

Ранее сообщалось, что найденная в нижегородском Кремле водонапорная башня станет музейным объектом.

СПРАВКА:
В 1909 году в целях улучшения качества воды для нужд Нижегородской ярмарки была построена новая фильтровальная станция - уникальная для того времени технологическая новинка. Здание выполнено в стилистике модерна по проекту ярмарочного архитектора Е.М. Мичурина. Здесь использовалась система очистки воды, получаемой из Оки и Волги, с помощью фильтров американской марки "Джуэль".

Здание признано памятником градостроительства и архитектуры регионального значения, обозначенным как "Здание ярмарочной водозаборной станции" начала XX века.

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Теги:
800-летие окн Реставрация
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