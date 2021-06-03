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Общество

Глава нижегородского минздрава взял на личный контроль лечение пострадавших в массовом ДТП

25 июля 2021 12:46  [67] Общество

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов взял на личный контроль лечение пострадавших в массовом ДТП в Городецком районе, где произошло столкновение трех автомобилей, в том числе скорой помощи.

На момент ДТП в автомобиле скорой находился пациент с переломами лодыжек. С ушибами различной степени тяжести, а также сотрясение головного мозга ее доставили в Балахнинскую ЦРБ. Госпитализирована в отделение травматологии. Фельдшер пострадавшей сорокой помощи в тяжелом состоянии - в реанимации с травмами костей таза и бедра. Водитель скорой помощи и сопровождающая с ушибами и ссадинами после оказания помощи отправлены домой.

Как отметил глава нижегородского минздрава Давид Мелик-Гусейнов, медики делают всё для скорейшей стабилизации состояния пострадавших. "В любом момент к оказанию помощи готовы подключить федеральные и региональные медцентры", - добавил он в заключение.

Как сообщалось ранее, виновник массового ДТП с двумя погибшими у Нижегородской ГЭС отказался от медосвидетельствования

Напомним, что семь человек пострадали в ДТП на плотине Нижегородской ГЭС.

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Теги:
ДТП Медицина и здоровье Правительство Нижегородской области
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