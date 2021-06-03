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Общество

Ещё 529 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области

26 июля 2021 12:24  [132] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Ещё 529 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 26 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне, 25 июля, было зарегистрировано 534 заболевших COVID-19, в субботу 24 июля - 533.

В Нижнем Новгороде подтверждено 163 новых случая, в районах области - 366. Наибольшее количество заболевших приходится на Дзержинск (+43), Шахунский район (+33), Бор (+26), и Кулебакский район (+23).

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 26 июля составляет 1.00: за прошедшие сутки показатель сократился на 0,02.

По данным на 26 июля в Нижегородской области коронавирусная инфекция с начла пандемии подтверждена уже у 136 268 человек.

На сегодняшний день от коронавируса вылечилось 137 864 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 492 человек.

Тем не менее, ещё 28 случаев заболевания завершились летальным исходом. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 4 929.

В ходе масштабной вакцинации в регионе к 26 июля привились уже около 700 552 нижегородцев. Ранее сообщалось, что до 3% нижегородцев заболели коронавирусом после вакцинации компонентами препаратов против COVID-19.

Обязательная вакцинация от COVID-19 для работников гостиничных услуг, а также услуг доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской, введена в Нижегородской области: соответствующее постановление главного санитарного врача Нижегородской области Наталии Кучеренко вышло 23 июля. Согласно документу, 60% штата должны быть привиты уже до 30 августа. В школах и детсадах до 20 августа должны быть привиты 60% коллектива.

А две недели назад Глеб Никитин заявил, что Нижегородская область вышла на плато по новой коронавирусной инфекции.

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Теги:
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