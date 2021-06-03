Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
"Школу 800" достроят до конца августа
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Выборы в Нижегородской области пройдут в течение трех дней
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
26 июля 2021 10:29  [1] Очаг африканской чумы свиней обнаружен в Нижегородской области
26 июля 2021 10:07  [50] Обязательная вакцинация от Covid-19 для курьеров и работников гостиниц введена в Нижегородской области
26 июля 2021 09:33  [450] Дом почти с 200-летней историей самовольно снесли строители в Нижнем Новгороде
26 июля 2021 09:24  [114] Впервые в Нижний Новгород прибудут мощи его основателя - святого князя Георгия Всеволодовича
25 июля 2021 12:46  [1152] Глава нижегородского минздрава взял на личный контроль лечение пострадавших в массовом ДТП
25 июля 2021 10:47  [1673] РПЦ отказалась от строительства храма в сквере на Родионова в Нижнем Новгороде
25 июля 2021 09:30  [517] Глеб Никитин поздравляет нижегородцев с Днем военно-морского флота
24 июля 2021 15:24  [1576] Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил работников торговли с профессиональным праздником
24 июля 2021 10:13  [707] Евгений Люлин поздравляет работников торговли с профессиональным праздником
24 июля 2021 09:47  [1035] День Военно-морского флота России отметят 25 июля в Нижнем Новгороде
Общество

Обязательная вакцинация от Covid-19 для курьеров и работников гостиниц введена в Нижегородской области

26 июля 2021 10:07  [50] Общество

Обязательная вакцинация от Covid-19 для курьеров и работников гостиниц введена в Нижегородской области, говорится в постановлении главного санитарного врача Нижегородской области Наталии Кучеренко от 23 июля.

В сообщении говорится, что в регионе отмечено увеличение количества граждан, заявившихся на проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции Covid-19. Тем не менее, в документ об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан внесены изменения.

Так, согласно новой редакции постановления привиться обязаны работники гостиничных услуг и услуг временного содержания, а также доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской. Стоит отметить, что 60% штата должны быть привиты уже до 30 августа.

Кроме того, в школах и детсадах до 20 августа должны быть привиты 60% коллектива.

Напомним что, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что регион вышел на плато по коронавирусной инфекции.

16 июня губернатор ввёл ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны были до 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно. Кроме того, ужесточён контроль за соблюдением масочного режима. В регионе регулярно проходят проверки на соблюдение указа №27 "О введении режима повышенной готовности".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вакцина Коронавирус Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph