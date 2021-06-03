Обязательная вакцинация от Covid-19 для курьеров и работников гостиниц введена в Нижегородской области Общество

Обязательная вакцинация от Covid-19 для курьеров и работников гостиниц введена в Нижегородской области, говорится в постановлении главного санитарного врача Нижегородской области Наталии Кучеренко от 23 июля.

В сообщении говорится, что в регионе отмечено увеличение количества граждан, заявившихся на проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции Covid-19. Тем не менее, в документ об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан внесены изменения.

Так, согласно новой редакции постановления привиться обязаны работники гостиничных услуг и услуг временного содержания, а также доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской. Стоит отметить, что 60% штата должны быть привиты уже до 30 августа.

Кроме того, в школах и детсадах до 20 августа должны быть привиты 60% коллектива.

Напомним что, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что регион вышел на плато по коронавирусной инфекции.

16 июня губернатор ввёл ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны были до 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно. Кроме того, ужесточён контроль за соблюдением масочного режима. В регионе регулярно проходят проверки на соблюдение указа №27 "О введении режима повышенной готовности".