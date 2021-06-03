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Общество

Медведь "устроил фотосессию" в нижегородском Керженском заповеднике

26 июля 2021 12:34  [114] Общество
Снимок с фотоловушки

Снимок с фотоловушки

Фото: с сайта Керженского заповедника

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Медведь "устроил фотосессию" с помощью фотоловушки в Керженском заповеднике в Нижегородской области. Об этом сообщили сотрудники заповедника.

Так, 14 мая в сосняке на окраине болота в урочище "Зеленый" была установлена фотоловушка. Она была направлена на восток.

Спустя некоторое время прибором заинтересовался проживающий на территории заповедника медведь. 

"Утром 3 июня зверь долго вращал хитроумный прибор, установленный на сосне. В результате камера оказалась направленной в землю и не могла сделать достойных снимков медведя", - говорится на сайте заповедника.

Через почти две недели (15 июня) медведь снова откорректировать расположение фотоловушки. После этого она оказалась направлена в северном направлении.

В результате медведь несколько раз попал в объектив камеры в ночное и дневное время.

(снимок с фотоловушки, фото с сайта Керженского заповедника)

"Кроме собственных фото медведю удалось "сфотографировать" журавля и выводок глухарки. Для корректного продолжения мониторинговых работ сотрудники заповедника вернули камеру в изначальное положение. Будем надеяться, что медведь остался доволен результатами фотосессии и не продолжит менять расположение автоматической камеры", - добавили в заповеднике.

Ранее сообщалось, что экодуки для диких животных планируется построить в Нижегородской области. Первые надземные и подземные сооружения, предназначенные для перехода животных (лосей, косуль, кабанов и других крупных животных) через автотрассу, появятся на трассе М-12 ("Москва – Нижний Новгород - Казань").

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Теги:
Животные Керженский заповедник
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