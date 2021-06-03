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Общество

Нижегородский кремль откроют для посещения в августе

26 июля 2021 17:52  [37] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский кремль откроют для посещения в августе 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в управлении делами правительства Нижегородской области.

Речь идет как о территории Кремля, так и о кремлевском бульваре. 

Согласно информации, сейчас на завершающей стадии находятся противооползневые мероприятия и работы по благоустройству на склонах вдоль площади мемориала "Вечный огонь", Губернаторского сада, Кремлевского бульвара, а также на участках между Коромысловой и Тайницкой башнями, между Северной и Тайницкой башнями, от Ивановской до Зачатьевской и от Зачатьевской до Георгиевской башни.

Уже готова детская площадка с еловым сквером. Сообщается, что все игровые элементы там выполнены из натуральных элементов, а пол - из щепы хвойных сортов древесины. 

В Губернаторском саду выполняется капитальный ремонт дорожных покрытий, подпорных стен и лестниц. Там появятся новые пешеходные дорожки и новая система функционального уличного освещения. Будут установлены малые архитектурные формы.

Кроме того, сейчас реставрируются Борисоглебская и Георгиевская башни, участки стен от Зачатьевской до Борисоглебской башни и далее - до Георгиевской башни. Ведутся противоаварийные работы стен на участке от Северной до Часовой башни.

По завершению работ, нижегородцы смогут прогуляться по боевому ходу Кремля и вокруг него - от памятника Чкалову в сторону Дмитриевской башни, к Коромысловой вдоль Зеленского съезда, мимо Ивановской башни к Зачатьевской, а затем до Чкаловской лестницы. 

Напомним, Нижегородский кремль закрыт для прогулок и экскурсий с 19 апреля текущего года. Попасть на территорию могут только обладатели служебных удостоверений, посетители учреждений, расположенных на территории кремля и адвокаты, представляющие интересы участников судебных процессов. Гражданам, которые намереваются посетить культурные мероприятия в музеях и концертном зале, вход разрешен по билетам.

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Теги:
Благоустройство Кремль
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