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Общество

Первая масштабная партия вакцины "Стутник Лайт" поступила в Нижегородскую область

26 июля 2021 20:39  [38] Общество

Фото: vk.com/sputniklite

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородская область получила свою первую партию вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.

Глава минздрава рассказал, что в медучреждения региона будут распределены 18 852 дозы препарата "Спутник Лайт". Однокомпонентный препарат будет использоваться для ревакцинации, а также для вакцинации ранее переболевших COVID-19.

Мелик-Гусейнов также добавил, что в Нижегородской области на сегодняшний день привились уже более 700 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что поставки вакцин "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" возобновляются в Нижегородской области. В частности, накануне в регион прибыли 9 540 доз вакцины "ЭпиВакКорона" и 2 580 дополнительных доз препарата "КовиВак".

А вот запасы "Спутника V" пополняются регулярно: так, порядка 60 тысяч доз вакцины "Спутник V" дополнительно поступило в Нижегородскую область.

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Теги:
Вакцина Коронавирус Медицина и здоровье
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