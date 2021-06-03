Первая масштабная партия вакцины "Стутник Лайт" поступила в Нижегородскую область

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Нижегородская область получила свою первую партию вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.
Глава минздрава рассказал, что в медучреждения региона будут распределены 18 852 дозы препарата "Спутник Лайт". Однокомпонентный препарат будет использоваться для ревакцинации, а также для вакцинации ранее переболевших COVID-19.
Мелик-Гусейнов также добавил, что в Нижегородской области на сегодняшний день привились уже более 700 тысяч человек.
Напомним, ранее сообщалось, что поставки вакцин "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" возобновляются в Нижегородской области. В частности, накануне в регион прибыли 9 540 доз вакцины "ЭпиВакКорона" и 2 580 дополнительных доз препарата "КовиВак".
А вот запасы "Спутника V" пополняются регулярно: так, порядка 60 тысяч доз вакцины "Спутник V" дополнительно поступило в Нижегородскую область.
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