Более 9,5 тысяч доз вакцины "ЭпивакКорона" поступило в Нижегородскую область Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 9,5 тысяч доз вакцины "ЭпивакКорона" поступило в Нижегородскую область. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

"В Нижегородскую область поступили 9540 доз вакцины "ЭпивакКорона". В ближайшее время будет доставлена в пункты вакцинации", - написал он.

Ранее сообщалось, что в медучреждения Нижегородской области в июле были отправлены 2 580 дополнительных доз препарата "КовиВак".

Напомним, запасы "Спутника V" пополняются регулярно: так, в начале июля Нижегородская область получила более 70 тысяч доз, затем в регион приехала очередная партия из 19,5 тысяч доз препарата. После этого порядка 60 тысяч доз вакцины "Спутник V" дополнительно поступило в Нижегородскую область.

Отметим, что согласно информации с сайта минздрава региона, на 26 июля 697 463 нижегородца уже сделали прививку от коронавируса, 504 654 из них - обе аппликации.