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Еще 300 нижегородцев получат памятный знак "800 лет городу Нижнему Новгороду". Такое решение было принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 28 июля 2021 года.
Депутаты одобрили предложение провести награждение в два этапа в связи с большим количеством заявок. Число награждаемых составит 1,3 тысяч человек.
Первый этап пройдет в дни празднования 800-летия города - будут награждены тысяча человек, список которых также был утвержден на заседании. В него вошли 100 кандидатов от председателя городской Думы и 900 - от главы Нижнего Новгорода. Из них 100 человек глава города выбрал лично, еще 800 – по предложениям администраций районов города (по 100 человек от каждого района).
Второй этап награждений состоится в декабре. В рамках второго этапа памятным знаком поощрят еще 300 человек. Из них 150 человек будут представлены председателем городской Думы, 150 человек – главой Нижнего Новгорода.
Ходатайства о поощрении в рамках второго этапа награждения будут приниматься комиссиями с 1 сентября по 15 октября. Список будет утвержден Гордумой на заседании в ноябре.
Напомним, памятный знак к 800-летию со дня основания Нижнего Новгорода был учрежден Думой Нижнего Новгорода в апреле 2021 года. Прием ходатайств для поощрения памятным знаком осуществлялся с 4 мая по 15 июня.
СПРАВКА:
Памятным знаком "800 лет городу Нижнему Новгороду" поощряются граждане, имеющие высокие достижения в профессиональной сфере, направленные на экономический рост, развитие производства, науки, культуры, образования, здравоохранения, спорта, укрепление правопорядка и общественной безопасности на территории Нижнего Новгорода, внесшие значительный вклад в его развитие, осуществляющие активную общественную деятельность, способствующую становлению гражданского общества.
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