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Общество

Еще 300 нижегородцев получат памятный знак "800 лет городу Нижнему Новгороду"

28 июля 2021 13:32  [81] Общество

Фото: Дума Нижнего Новгорода (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще 300 нижегородцев получат памятный знак "800 лет городу Нижнему Новгороду". Такое решение было принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 28 июля 2021 года.

Депутаты одобрили предложение провести награждение в два этапа в связи с большим количеством заявок. Число награждаемых составит 1,3 тысяч человек.

Первый этап пройдет в дни празднования 800-летия города - будут награждены тысяча человек, список которых также был утвержден на заседании. В него вошли 100 кандидатов от председателя городской Думы и 900 - от главы Нижнего Новгорода. Из них 100 человек глава города выбрал лично, еще 800 – по предложениям администраций районов города (по 100 человек от каждого района).

Второй этап награждений состоится в декабре. В рамках второго этапа памятным знаком поощрят еще 300 человек. Из них 150 человек будут представлены председателем городской Думы, 150 человек – главой Нижнего Новгорода.

Ходатайства о поощрении в рамках второго этапа награждения будут приниматься комиссиями с 1 сентября по 15 октября. Список будет утвержден Гордумой на заседании в ноябре. 

Напомним, памятный знак к 800-летию со дня основания Нижнего Новгорода был учрежден Думой Нижнего Новгорода в апреле 2021 года. Прием ходатайств для поощрения памятным знаком осуществлялся с 4 мая по 15 июня.

СПРАВКА:

Памятным знаком "800 лет городу Нижнему Новгороду" поощряются граждане, имеющие высокие достижения в профессиональной сфере, направленные на экономический рост, развитие производства, науки, культуры, образования, здравоохранения, спорта, укрепление правопорядка и общественной безопасности на территории Нижнего Новгорода, внесшие значительный вклад в его развитие, осуществляющие активную общественную деятельность, способствующую становлению гражданского общества.

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Теги:
Городская дума Награды
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