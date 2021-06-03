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Культура и отдых

Илья Авербух раскрыл подробности гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода

28 июля 2021 15:39  [91] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Чемпион мира по фигурному катанию, продюсер Илья Авербух раскрыл подробности гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода "Начало нового". Об этом сообщает АНО "Центр 800".

Он стал главным режиссером этого масштабного события.

Согласно информации, центральной темой шоу станет водная стихия.

"В этом году один из самых значимых городов страны отмечает 800-летие. Большой юбилей Нижнего – это событие, бесспорно, всероссийского масштаба. На мой взгляд, очень символично, что центральной темой шоу будет именно водная стихия, ведь Нижний был основан на месте слияния двух великих рек – Волги и Оки. В России никогда не проводились шоу на воде подобного уровня. Одна из целей церемонии – показать, как мы уважаем и чтим прошлое, ценим настоящее и стремимся к будущему", - сказал Илья Авербух.

Он отметил, что предстоящее гала-шоу – это масштабная режиссерская постановка.

" "Начало нового" – девиз, который лежит в основе и церемонии празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Мы хотим рассказать о нижегородцах – талантливых людях с открытыми сердцами, о тех, кто прославил город", - добавил Илья Авербух.

В настоящее время в акватории Волги в районе Речного вокзала водолазы возводят сцену, которая будет готова к началу августа. После этого специалисты займутся ее декоративным оформлением. 

Напомним, что гала-шоу 800-летия состоится 21 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что на сцене одновременно будут выступать более 100 артистов - танцоры балета, современной хореографии и народного танца, а также водные акробаты. Кроме того, состоится масштабное световое шоу.

СПРАВКА:

Заслуженный мастер спорта, чемпион Европы и Мира, призер олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух выступал в роли режиссера церемоний открытия чемпионата мира по футболу-2018, открытия и закрытия Универсиады в Красноярске-2019, открытия Культурного форума в Санкт-Петербурге и многих других знаковых российских мероприятий.

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Теги:
800-летие Концерты Праздники
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