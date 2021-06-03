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Стационарные валидаторы начнут устанавливать в нижегородском электротранспорте в сентябре

29 июля 2021 10:41  [153] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Стационарные валидаторы начнут устанавливать в нижегородском электротранспорте в сентябре. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".

Согласно информации, сейчас заканчиваются тестовые испытания терминалов оплаты.

"Длительность испытаний вызвана необходимостью проверки принтеров печати чеков в разных режимах, во время испытаний ставились разные принтеры", - пояснили на предприятии.

Валидаторами планируется оборудовать весь подвижной состав трамваев и троллейбусов города.

Ранее сообщалось, что, как и валидаторы в автобусах, они будут принимать транспортные и все виды банковских карт.

Напомним, пилотный проект по оплате проезда с помощью стационарных валидаторов стартовал в Нижнем Новгороде в 2018 году. Сначала такой способ оплаты был запущен в метро. Затем валидаторы внедрили в нижегородских автобусах. В 2020 году некоторые валидаторы были отправлены на переоснащение. В 2021 году их возвращают в транспортные средства.

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Теги:
Технологии Трамвай Транспорт
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