Стационарные валидаторы начнут устанавливать в нижегородском электротранспорте в сентябре Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Стационарные валидаторы начнут устанавливать в нижегородском электротранспорте в сентябре. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".

Согласно информации, сейчас заканчиваются тестовые испытания терминалов оплаты.

"Длительность испытаний вызвана необходимостью проверки принтеров печати чеков в разных режимах, во время испытаний ставились разные принтеры", - пояснили на предприятии.

Валидаторами планируется оборудовать весь подвижной состав трамваев и троллейбусов города.

Ранее сообщалось, что, как и валидаторы в автобусах, они будут принимать транспортные и все виды банковских карт.

Напомним, пилотный проект по оплате проезда с помощью стационарных валидаторов стартовал в Нижнем Новгороде в 2018 году. Сначала такой способ оплаты был запущен в метро. Затем валидаторы внедрили в нижегородских автобусах. В 2020 году некоторые валидаторы были отправлены на переоснащение. В 2021 году их возвращают в транспортные средства.