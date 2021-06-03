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Общество

Памятник Дмитрию Донскому и его жене Ефросинии установили в Нижегородском кремле

30 июля 2021 11:00  [164] Общество

Фото: с сайта Нижегородской епархии

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Памятник князю Дмитрию Донскому и его жене Ефросинии установили в Нижегородском кремле. Об этом сообщили в Нижегородской епархии.

Он размещается рядом с церковью в честь святителя Николая Чудотворца при манеже. 

Чин освящения монумента сегодня, 30 июля, совершит управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

Внешний облик памятника нижегородцы выбрали путем голосования на портале 800-летия Нижнего Новгорода. Большинство голосов были отданы за эскиз, представленный супругами Ириной Макаровой и Максимом Батаевым — учениками народного художника России Салавата Щербакова.

Нижегородцы смогут увидеть новый памятник по завершению реставрационных работ на территории Нижегородского кремля.

Ранее сообщалось, что Нижегородский кремль откроют для посещения в августе.

В епархии добавили, что при манеже планируется открытие центра создания и сохранения русской семьи и сквер для молодоженов.

"Проект направлен на то, чтобы сформировать в Нижегородском кремле центр поддержки и сохранения семьи, основанный на православных ценностях и традициях. Желающие вступить в брак смогут получить помощь в организации Таинства Венчания и свадебных торжеств. Помимо этого, центр станет профилактической и антикризисной площадкой для семей, переживающих трудности и нуждающихся в психологическом консультировании и в социальной поддержке. На базе центра будут проводиться встречи молодых семейных пар, рождественские и пасхальные балы для многодетных семей, встречи семей в кризисных ситуациях со священниками", - говорится в сообщении.

СПРАВКА:

Святые благоверные князь Димитрий Донской (1350−1389) и его жена Евфросиния Московская (1353−1407) считаются примером супружеской верности и согласия. Они были родителями 12 детей, их союз стал основой последующей династии московских князей. В 2015 году Священный Синод Русской Православной Церкви установил на 1 июня (День защиты детей) празднование памяти этой многодетной пары.

С именем святого князя Димитрия Донского связано укрепление руководящей роли Москвы в объединении русских земель и совместной защите княжеств от иноземных завоевателей. Брак великого полководца с дочерью Нижегородско-Суздальского князя Дмитрия Константиновича ознаменовал завершение соперничества между землями и конец междоусобицы. С тех пор Нижний Новгород и Москва стали добрыми соседями, политическими и военными союзниками, что привело к наивысшему расцвету Нижнего Новгорода в ту историческую эпоху.

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Теги:
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