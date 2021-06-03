Горячее водоснабжение на Автозаводе после промывки систем планируют восстановить к 1 августа

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В пяти многоквартирных домах в Автозаводском районе, жители которых пожаловались на резкий и неприятный запах от текущей из крана воды, проведут промывку систем водоснабжения. Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.
Отмечается, что Юрий Шалабаев принял решение о проведении промывки систем водоснабжения в ряде домов на Автозаводе в связи с ухудшением нормативных показателей подаваемой горячей воды. Для этого сегодня в домах № 36, 46 по ул. Пермякова, № 1А по ул. Дьяконова, № 35 по ул. Комсомольская, № 15 А по ул. Прыгунова отключили горячую воду.
Кроме того, отвечающие за водоснабжение в Автозаводском районе организации продолжают промывку трубопроводов ГВС для нормализации показателей. В частности, поставку горячей воды на Автозаводе производит ООО "Автозаводская ТЭЦ", сети горячего водоснабжения эксплуатирует ООО "Теплосети".
Горячее водоснабжение планируется восстановить после проведения всех необходимых работ в субботу, отметили в администрации.
Ранее сообщалось, что водоснабжение ряда жилых домов в Автозаводском районе Нижнего Новгорода прекращено постановлением главного санитарного врача по Нижегородской области Наталии Кучеренко. Причиной стало ухудшение качества горячей воды.
Юрий Шалабаев взял на личный контроль решение проблем с отключение воды.
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