Улицу Зои Космодемьянской на Автозаводе перекроют до 1 сентября Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в Автозаводском районе с 1 августа будет временно прекращено движение транспорта на улице Зои Космодемьянской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения связаны с проведением строительно-монтажных работ. Отмечается, что будет перекрыт участок дороги по улице улице Зои Космодемьянской от дома № 15 до пересечения с улицей Стахановской - с 6:00 1 августа до 31 августа включительно.

Объезд места проведения работ будет организован по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что движение транспорта приостановят на три дня на улице Полярной в Приокском районе. Общественный транспорт, следующий через улицу, временно изменит свои маршруты.

Кроме того, в Нижнем Новгороде в выходные будут введены ограничения движения на Нижневолжской набережной. Так, 31 июля перекроют участок от Канавинского моста до Зеленского съезда, включая Благовещенскую площадь и площадь Маркина. А 1 августа ограничат движение на участке от ул. Широкой до Казанского съезда.