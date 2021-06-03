"Школу 800" достроят до конца августа
Гастрономический фестиваль с Константином Ивлевым пройдет в Нижнем
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
31 июля 2021 09:18  [111] Здание манежа в Нижегородском кремле открылось после реконструкции
30 июля 2021 18:54  [449] Праздничную программу открытия Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде 1 августа покажут в прямом эфире
30 июля 2021 13:36  [507] Стала известна программа фестиваля "Столица закатов" на 7 августа
29 июля 2021 18:18  [624] Солисты оперного театра исполнят песни из репертуара Федора Шаляпина с балкона на ул. Короленко в Нижнем Новгороде
29 июля 2021 15:16  [562] Аудиоспектакль-прогулку по историческому центру смогут посетить нижегородцы в августе
29 июля 2021 12:00  [1669] Элджей выступит на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде 7 августа
28 июля 2021 17:52  [635] Более 67 млн рублей потребовалось на реставрацию НГВК
28 июля 2021 15:39  [1007] Илья Авербух раскрыл подробности гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода
27 июля 2021 18:31  [847] Российский фигурист и режиссёр-постановщик Илья Авербух готовит гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода
27 июля 2021 17:00  [649] Дима Билан выступит в Нижнем Новгороде с новой программой "40" 22 сентября
Культура и отдых

Здание манежа в Нижегородском кремле открылось после реконструкции

31 июля 2021 09:18  [111] Культура и отдых

Фото: в материале: Кирилл Мартынов (pravda-nn.ru), Нижегородская епархия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Здание манежа в Нижегородском кремле открылось после реконструкции 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В торжественном открытии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин.

"Для меня огромная радость и счастье – быть сегодня здесь! Мы находимся на восстановленной территории, и мало у кого укладывается в голове, что еще год назад здесь были руины. Только представьте: отсюда было вывезено 40 КАМАЗов строительного мусора! Была проведена огромная работа и представителями митрополии, и правительством области, и, конечно, архитекторами и строителями. В рекордно короткие сроки мы смогли вернуть жизнь в это пространство, а также наполнить его новыми смыслами. Теперь это не просто еще один возрожденный памятник архитектуры, но и центр для проведения различных мероприятий, выставок", - отметил Глеб Никитин.

Инициатором возрождения комплекса выступила Нижегородская епархия. Была выполнена полная реконструкция стен и кровли здания, залиты полы, установлены новые окна и двери, а также смонтирована система вентиляции. В результате в здании появилось новое выставочное пространство площадью более 600 кв.м.

В настоящее время в манеже размещена выставка "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли". Экспозицию составляют памятники русского сакрального искусства XV – начала XX веков. Она станет доступна для посещения после завершения благоустройства территории Нижегородского кремля.

Выставка посвящена духовной составляющей многовековой истории Нижнего Новгорода и всего Нижегородского края. Здесь представлено более 300 экспонатов: образы местных святых, чтимые иконы и реликвии, произведения живописи, ювелирного искусства, лицевого шитья, деревянной резьбы, фрагменты стенописей и изразцы из нижегородских храмов и монастырей, рукописные и старопечатные книги, сокровища древней иконописи, сохраненные старообрядцами, и произведения старообрядческих художественных центров.

"Символично, что первая выставка в манеже посвящена именно духовному наследию многовековой нижегородской истории. В экспозиции – более 340 памятников древнерусского искусства из собраний 12 музеев и частных коллекций. Мне хочется поблагодарить всех, кто принял участие в организации выставки, и наших партнеров", - добавил губернатор Нижегородской области.

Нижний Новгород впервые показан как самостоятельный иконописный центр благодаря репрезентативному ряду произведений XVI-XVIII веков из многих собраний.

"Ее экспонаты демонстрируют традиции русской иконописи с древнего периода до Нового времени. Мы здесь видим работы преподобного Андрея Рублева, Даниила Черного, Симона Ушакова и многих других известных мастеров русской иконописи. В представленных здесь произведениях церковного и иконописного искусства – образ души русского народа, национального самосознания, той силы, которая смогла в Духе Святом на основе православной веры собрать огромную территорию - от Балтики до Тихого океана - в одну великую страну. Я надеюсь, что выставка "Небесный Нижний" послужит укреплению духовности в сердцах нижегородцев", - заявил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Визитной карточкой выставки специалисты называют уникальную икону, которую представил Фонд семьи Шмотьевых из Екатеринбурга. Это образ святителя Николая Чудотворца, написанный в 1723 году в нижегородском Благовещенском монастыре московскими иконописцами Дмитрием и Григорием Поповыми. На нем святитель держит на руке хорошо узнаваемый Нижегородский кремль в знак защиты и покровительства.

Также большое внимание уделено старообрядческим художественным центрам Нового времени, среди которых - недавно открытые специалистами "павловские письма".

"Эта выставка, без преувеличения, уникальна. Здесь собраны редкие экспонаты из известных российских музеев: иконы, книги, церковная утварь. Экспозиция дает возможность ближе познакомиться не только с иконописью, которая на протяжении нескольких веков оставалась основой всей древнерусской культуры, но и с другими видами отечественного искусства, истоки которого также лежат в православии. Впрочем, это не единственная ценность выставки. Такие мероприятия необходимо проводить еще и для того, чтобы люди помнили свою историю. Ведь, как известно, без прошлого нет понимания настоящего, а значит - и будущего", – отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Как сообщил министр культуры региона Олег Беркович, концепция выставки разработана в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, специалисты которого также оказали помощь в подготовке ее каталога.

"Небесный Нижний" - большой выставочный проект, приуроченный к 800-летию основания Нижнего Новгорода. В рамках подготовки к этому мероприятию было приобретено современное климатическое и выставочное оборудование. И, что особенно радостно, с открытием выставки начнет работу новое выставочное пространство в Кремле", - добавил Олег Беркович.

По словам генерального директора Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ) Романа Жукарина, музей впервые принимает столь масштабный проект.

"Значительную часть экспонатов для выставки предоставил Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Среди музеев-участников – Государственная Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник. Более всего произведений будет представлено нашим Нижегородским государственным художественным музеем", – рассказал Роман Жукарин.

Экспонаты для выставки предоставили государственные, частные и церковные музеи, а также отдельные коллекционеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Самары и Нижнего Новгорода. Среди ее участников – Арзамасский историко-художественный музей, Балахнинский музейный историко-художественный комплекс, Городецкий историко-художественный музейный комплекс. Уникальные памятники поступили также из московского Музея русской иконы, Собрания русских икон при поддержке Фонда апостола Андрея Первозванного, Музея Московской духовной академии "Церковно-археологический кабинет", Музея икон Пресвятой Богородицы при Патриаршем подворье в Исакове, Нижегородской государственной областной научной библиотеки им. В.И. Ленина. 

Напомним, реставрация Никольского домового храма при манеже в Нижегородском кремле завершилась в декабре 2020 года.

СПРАВКА:

Здание манежа построено в 1841 году, хотя первый его проект выполнен еще в 1825-1826 гг. (по указу императора Александра I о размещении в кремле нижегородского карабинерского полка). По фиксационному плану города 1853 года манеж имеет прямоугольный план, короткой стороной обращенный к речному склону. С постройкой манежа завершилось формирование архитектурного ансамбля юго-западной части кремля.

В 1860-е гг. здание манежа было передано нижегородской военной гимназии (Аракчеевский кадетский корпус).

В 1885 г. к середине восточного фасада манежа была пристроена домовая Никольская церковь с двумя колокольнями.

В 1901-1904 гг. в манеже по инициативе Максима Горького устраивались новогодние елки для "самых обездоленных" детей.

В советское время манеж использовался как депо и гараж. В 1929 году объект был перестроен под трамвайное депо, а к восточному фасаду добавлен двухэтажный корпус. В 1969 году в здании был размещен гараж для администрации и склады.

(12+)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
История Музеи Религия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph