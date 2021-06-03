Здание манежа в Нижегородском кремле открылось после реконструкции Культура и отдых

Фото: в материале: Кирилл Мартынов (pravda-nn.ru), Нижегородская епархия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Здание манежа в Нижегородском кремле открылось после реконструкции 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В торжественном открытии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин.

"Для меня огромная радость и счастье – быть сегодня здесь! Мы находимся на восстановленной территории, и мало у кого укладывается в голове, что еще год назад здесь были руины. Только представьте: отсюда было вывезено 40 КАМАЗов строительного мусора! Была проведена огромная работа и представителями митрополии, и правительством области, и, конечно, архитекторами и строителями. В рекордно короткие сроки мы смогли вернуть жизнь в это пространство, а также наполнить его новыми смыслами. Теперь это не просто еще один возрожденный памятник архитектуры, но и центр для проведения различных мероприятий, выставок", - отметил Глеб Никитин.

Инициатором возрождения комплекса выступила Нижегородская епархия. Была выполнена полная реконструкция стен и кровли здания, залиты полы, установлены новые окна и двери, а также смонтирована система вентиляции. В результате в здании появилось новое выставочное пространство площадью более 600 кв.м.

В настоящее время в манеже размещена выставка "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли". Экспозицию составляют памятники русского сакрального искусства XV – начала XX веков. Она станет доступна для посещения после завершения благоустройства территории Нижегородского кремля.

Выставка посвящена духовной составляющей многовековой истории Нижнего Новгорода и всего Нижегородского края. Здесь представлено более 300 экспонатов: образы местных святых, чтимые иконы и реликвии, произведения живописи, ювелирного искусства, лицевого шитья, деревянной резьбы, фрагменты стенописей и изразцы из нижегородских храмов и монастырей, рукописные и старопечатные книги, сокровища древней иконописи, сохраненные старообрядцами, и произведения старообрядческих художественных центров.

"Символично, что первая выставка в манеже посвящена именно духовному наследию многовековой нижегородской истории. В экспозиции – более 340 памятников древнерусского искусства из собраний 12 музеев и частных коллекций. Мне хочется поблагодарить всех, кто принял участие в организации выставки, и наших партнеров", - добавил губернатор Нижегородской области.

Нижний Новгород впервые показан как самостоятельный иконописный центр благодаря репрезентативному ряду произведений XVI-XVIII веков из многих собраний.

"Ее экспонаты демонстрируют традиции русской иконописи с древнего периода до Нового времени. Мы здесь видим работы преподобного Андрея Рублева, Даниила Черного, Симона Ушакова и многих других известных мастеров русской иконописи. В представленных здесь произведениях церковного и иконописного искусства – образ души русского народа, национального самосознания, той силы, которая смогла в Духе Святом на основе православной веры собрать огромную территорию - от Балтики до Тихого океана - в одну великую страну. Я надеюсь, что выставка "Небесный Нижний" послужит укреплению духовности в сердцах нижегородцев", - заявил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Визитной карточкой выставки специалисты называют уникальную икону, которую представил Фонд семьи Шмотьевых из Екатеринбурга. Это образ святителя Николая Чудотворца, написанный в 1723 году в нижегородском Благовещенском монастыре московскими иконописцами Дмитрием и Григорием Поповыми. На нем святитель держит на руке хорошо узнаваемый Нижегородский кремль в знак защиты и покровительства.

Также большое внимание уделено старообрядческим художественным центрам Нового времени, среди которых - недавно открытые специалистами "павловские письма".

"Эта выставка, без преувеличения, уникальна. Здесь собраны редкие экспонаты из известных российских музеев: иконы, книги, церковная утварь. Экспозиция дает возможность ближе познакомиться не только с иконописью, которая на протяжении нескольких веков оставалась основой всей древнерусской культуры, но и с другими видами отечественного искусства, истоки которого также лежат в православии. Впрочем, это не единственная ценность выставки. Такие мероприятия необходимо проводить еще и для того, чтобы люди помнили свою историю. Ведь, как известно, без прошлого нет понимания настоящего, а значит - и будущего", – отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Как сообщил министр культуры региона Олег Беркович, концепция выставки разработана в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, специалисты которого также оказали помощь в подготовке ее каталога.

"Небесный Нижний" - большой выставочный проект, приуроченный к 800-летию основания Нижнего Новгорода. В рамках подготовки к этому мероприятию было приобретено современное климатическое и выставочное оборудование. И, что особенно радостно, с открытием выставки начнет работу новое выставочное пространство в Кремле", - добавил Олег Беркович.

По словам генерального директора Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ) Романа Жукарина, музей впервые принимает столь масштабный проект.

"Значительную часть экспонатов для выставки предоставил Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Среди музеев-участников – Государственная Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник. Более всего произведений будет представлено нашим Нижегородским государственным художественным музеем", – рассказал Роман Жукарин.

Экспонаты для выставки предоставили государственные, частные и церковные музеи, а также отдельные коллекционеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Самары и Нижнего Новгорода. Среди ее участников – Арзамасский историко-художественный музей, Балахнинский музейный историко-художественный комплекс, Городецкий историко-художественный музейный комплекс. Уникальные памятники поступили также из московского Музея русской иконы, Собрания русских икон при поддержке Фонда апостола Андрея Первозванного, Музея Московской духовной академии "Церковно-археологический кабинет", Музея икон Пресвятой Богородицы при Патриаршем подворье в Исакове, Нижегородской государственной областной научной библиотеки им. В.И. Ленина.

Напомним, реставрация Никольского домового храма при манеже в Нижегородском кремле завершилась в декабре 2020 года.

СПРАВКА:

Здание манежа построено в 1841 году, хотя первый его проект выполнен еще в 1825-1826 гг. (по указу императора Александра I о размещении в кремле нижегородского карабинерского полка). По фиксационному плану города 1853 года манеж имеет прямоугольный план, короткой стороной обращенный к речному склону. С постройкой манежа завершилось формирование архитектурного ансамбля юго-западной части кремля.



В 1860-е гг. здание манежа было передано нижегородской военной гимназии (Аракчеевский кадетский корпус).



В 1885 г. к середине восточного фасада манежа была пристроена домовая Никольская церковь с двумя колокольнями.



В 1901-1904 гг. в манеже по инициативе Максима Горького устраивались новогодние елки для "самых обездоленных" детей.



В советское время манеж использовался как депо и гараж. В 1929 году объект был перестроен под трамвайное депо, а к восточному фасаду добавлен двухэтажный корпус. В 1969 году в здании был размещен гараж для администрации и склады.

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