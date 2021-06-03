Митрополит Воскресенский Дионисий освятил памятник Дмитрию Донскому и Евфросинии в Нижегородском кремле Общество

Фото: в материале: Кирилл Мартынов (pravda-nn.ru), Нижегородская епархия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий совершил чин освящения памятника князю Дмитрию Донскому и его жене Евфросинии в Нижегородском кремле 30 июля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Памятник князю и его жене установили рядом с церковью в честь святителя Николая Чудотворца при манеже.

"Будучи посланником Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, я с радостью передаю всем благословение и поздравление от Его Святейшества. Его благословением мы совершили чин освящения памятника, который кажется в высшей степени уместным на этой земле, в этих священных стенах. Этот памятник находится в месте, где будут получать благословение на свою семейную жизнь многие семейные пары. Дай Бог, чтобы это продолжалось не одно столетие", - сказал митрополит Дионисий

"Житие этих двух супругов является образцом не только доброго супружества, но и того единства, которого мы ищем в своей церковной, общественной и народной жизни. Глядя на образ святых супругов, каждый человек поймет, что единство начинается со взаимного терпения, желания принести пользу друг другу, внимания, смирения друг перед другом. Это, действительно, потрясающий пример для тех, кто живет сейчас и будет жить после нас», - отметил митрополит Дионисий", - добавил он.

В ходе торжественной церемонии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что история, которая свела вместе Дмитрия Донского и Ефросинью Московскую, уникальна и интересна.

"Это был династический брак, когда людей, по сути, женят ради того, чтобы государства перестали враждовать. Было независимое Нижегородско-Суздальское княжество, конкурирующее с Москвой. Несмотря на обстоятельства, это было олицетворение фантастической любви людей, которые таким образом оказались вместе. Дмитрий Донской перед смертью встречался со своей супругой и сыновьями и завещал им быть во власти. И весь последующий период, вплоть до своего ухода в монастырь и пострига, Ефросинья управляла российским государством, прославилась большим количеством добрых дел и благотворительностью. Это тоже олицетворение нижегородского характера. То есть она была настоящей нижегородкой, несмотря на то, что осталась в веках Ефросиньей Московской. Рассчитываю, что благословение этих святых для всех сочетающихся браком даст много детей, сделает брак самым счастливым и долгим", - сказал Глеб Никитин.

"Внешний вид памятника нижегородцы выбрали сами, отдав голоса за понравившийся эскиз на портале 800-летия города. Это хороший пример развития гражданского общества, когда людям не просто предлагают готовый монумент, а дают возможность решить, каким он будет. Дмитрий Донской и его супруга были и остаются для молодежи примером святости, родительского счастья и величия семьи. Святой благоверный князь прославился многочисленными ратными подвигами на благо Отчизны. Уверен, что новый памятник понравится нижегородцам и гостям города и будет способствовать сохранению исторической памяти о деяниях наших великих предков", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Кроме того, при манеже в Нижегородском кремле открывается центр создания и сохранения русской семьи и сквер для молодоженов.

"Мы с вами живем не прошлым, не настоящим - мы живем будущим. И сейчас мы видим, как здесь, в Нижегородском кремле, воссозданный манеж принимает святыни, здесь открывается памятник святым Димитрию и Ефросинии, здесь люди будут получать благословение на брак, на рождение и воспитание детей, а это и есть будущее нашей России. И мы просим этих святых испросить у престола Божия благословения, чтобы наши труды принесли большие добрые плоды", - сказал в свою очередь митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Как сообщил Глеб Никитин, сквер для молодоженов - это проект, реализуемый на внебюджетные средства. Желающие вступить в брак на этой площадке смогут получить помощь в организации Таинства Венчания и свадебных торжеств. Помимо этого, центр станет профилактической и антикризисной площадкой для семей, переживающих трудности и нуждающихся в психологическом консультировании и в социальной поддержке. На базе центра будут проводиться встречи молодых семейных пар, рождественские и пасхальные балы для многодетных семей, встречи семей в кризисных ситуациях со священниками.

Нижегородцы смогут увидеть новый памятник по завершению реставрационных работ на территории Нижегородского кремля.

Ранее сообщалось, что Нижегородский кремль откроют для посещения в августе.

СПРАВКА:

Святые благоверные князь Димитрий Донской (1350−1389) и его жена Евфросиния Московская (1353−1407) считаются примером супружеской верности и согласия. Они были родителями 12 детей, их союз стал основой последующей династии московских князей. В 2015 году Священный Синод Русской Православной Церкви установил на 1 июня (День защиты детей) празднование памяти этой многодетной пары.

С именем святого князя Димитрия Донского связано укрепление руководящей роли Москвы в объединении русских земель и совместной защите княжеств от иноземных завоевателей. Брак великого полководца с дочерью Нижегородско-Суздальского князя Дмитрия Константиновича ознаменовал завершение соперничества между землями и конец междоусобицы. С тех пор Нижний Новгород и Москва стали добрыми соседями, политическими и военными союзниками, что привело к наивысшему расцвету Нижнего Новгорода в ту историческую эпоху.