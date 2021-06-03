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Общество

Сквер у кинотеатра "Электрон" в Нижнем Новгороде благоустроят к октябрю

09 августа 2021 11:55  [94] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сквер у кинотеатра "Электрон" в Нижнем Новгороде благоустроят к октябрю. Об этом глава администрации Приокского района Михаил Шатилов сообщил в соцсети Instagram.

Нижегородка поинтересовалась, когда благоустроят сквер на пр. Гагарина от кинотеатра до здания администрации Приокского района. 

"Уже второй год летом негде пройтись. Парка нет. К остановкам общественного транспорта на Электроне не подойти. Был сквер как сквер, хотя бы с колясками и детьми можно было прогуляться. А теперь что?", - написала она.

В ответ Михаил Шатилов пояснил, что прокладка канализационного коллектора завершилась там только в июле. 

"Мы начали благоустройство, в августе основные работы сделаем, в сентябре озеленим и установим лавочки с урнами", - пообещал он. 

Ранее сообщалось, что два сквера в Приокском районе НИИИС им. Седакова и "Лесной массив" должны открыться позднее запланированного.

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Теги:
Благоустройство Приокский район Сквер
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