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Сквер у кинотеатра "Электрон" в Нижнем Новгороде благоустроят к октябрю. Об этом глава администрации Приокского района Михаил Шатилов сообщил в соцсети Instagram.
Нижегородка поинтересовалась, когда благоустроят сквер на пр. Гагарина от кинотеатра до здания администрации Приокского района.
"Уже второй год летом негде пройтись. Парка нет. К остановкам общественного транспорта на Электроне не подойти. Был сквер как сквер, хотя бы с колясками и детьми можно было прогуляться. А теперь что?", - написала она.
В ответ Михаил Шатилов пояснил, что прокладка канализационного коллектора завершилась там только в июле.
"Мы начали благоустройство, в августе основные работы сделаем, в сентябре озеленим и установим лавочки с урнами", - пообещал он.
Ранее сообщалось, что два сквера в Приокском районе НИИИС им. Седакова и "Лесной массив" должны открыться позднее запланированного.
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