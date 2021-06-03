Территория Нижегородской ярмарки будет открыта для посещения ко второй половине августа Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Территория Нижегородской ярмарки будет открыта для посещения ко второй половине августа. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".



"Сейчас завершается монтаж навесов, завершается озеленение, демонтируется забор", - пояснили в организации.

Ранее сообщалось, что на объекте проложены коммуникации, завершен ремонт водосточной сети.

Ярмарочный фонтан планируется отремонтировать к 19 августа.

Напомним, концепция благоустройства территории Нижегородской ярмарки предусматривает ее деление на несколько зон. Одна из них будет нести функцию преемственности поколений, еще две симметричные: шумная зеленая зона с различными активностями и тихая зеленая зона отдыха.

Напомним также, новый логотип появился у Нижегородской ярмарки.