Территория Нижегородской ярмарки будет открыта для посещения ко второй половине августа. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".
"Сейчас завершается монтаж навесов, завершается озеленение, демонтируется забор", - пояснили в организации.
Ранее сообщалось, что на объекте проложены коммуникации, завершен ремонт водосточной сети.
Ярмарочный фонтан планируется отремонтировать к 19 августа.
Напомним, концепция благоустройства территории Нижегородской ярмарки предусматривает ее деление на несколько зон. Одна из них будет нести функцию преемственности поколений, еще две симметричные: шумная зеленая зона с различными активностями и тихая зеленая зона отдыха.
Напомним также, новый логотип появился у Нижегородской ярмарки.
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