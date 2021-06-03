Сквер на проспекте 70 лет Октября в Нижнем Новгороде будет доделывать новый подрядчик осенью Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Администрация Сормовского района расторгает контракт с подрядной организацией ООО "Старком", которая сорвала сроки благоустройства сквера на проспекте 70 лет Октября.

Аукцион на выполнение работ по комплексному благоустройству сквера на проспекте 70 лет Октября в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" выиграл ООО "Старком". Компания приступила к работам в апреле. Но уже в мае темп работ стал существенно снижаться.

Во время инспекционного объезда в Сормовском районе, состоявшегося в начале июля, глава города Юрий Шалабаев отметил задержку на объекте. Он сообщил, что уже начата претензионная работа по нарушению сроков. "Если отставание увеличится, придётся прибегнуть к расторжению контракта. Но это крайняя мера, надеюсь, она здесь не понадобится. Опоздание пока не критичное, ко дню города подрядчик успевает", – заявил тогда мэр.

По словам заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, главы администрации Сормовского района Светланы Горбуновой, по контракту подрядчик должен был сдать благоустроенный объект до 15 июля. Но на сегодняшний день выполнено всего 15% работ: наполовину уложены бордюрный камень и заасфальтированы велодорожки, частично начата укладка брусчатки. Подрядчик даже не приступал к озеленению и установке детских и спортивных площадок.

Поскольку работы так и не были закончены в срок, администрация района решила расторгнуть муниципальный контракт и провести повторный аукцион на выполнение работ по комплексному благоустройству сквера на проспекте 70 лет Октября. Скорректированный срок завершения работ с учётом всех процедур - осень 2021 года.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram прокомментировал ход работ в сквере. "Если разрывать контракт и искать нового подрядчика - это конкурсные процедуры, новая документация, так процесс сильно затянется. Поэтому дожимаем", - написал глава региона.

Ранее сообщалось, что на проспекте 70 лет Октября в ходе благоустройства предусмотрена замена покрытия пешеходных дорожек, организация велодорожки, замена системы освещения, организация спортивной зоны с тренажерами, а также масштабное озеленение - в сквере планировалось посадить 146 деревьев и более пяти тысяч кустарников. Кроме того, там появятся игровые комплексы в "космическом" стиле.