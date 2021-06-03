Нижегородский водоканал оштрафовали за нарушение правил водопользования Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Несколько судебных инстанций поддержали позицию Управления Росприроднадзора по Нижегородской области по правомерности привлечения к административной ответственности

АО "Нижегородский водоканал" за нарушение требований природоохранного законодательства в части охраны водных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Факт нарушения был установлен по итогам плановой проверки на станции аэрации Нижегородского водоканала в марте 2021 года. Отбор проб в месте сброса сточных вод выявил значительные превышения нормативов по целому ряду загрязняющих веществ, в том числе, по никелю - в 14 раз, по аммоний-иону – до 21 раза, по кобальту – до 20 раз, по фторидам - до 96 раз и т.д.

Кстовский областной суд, рассмотрев материалы дела, признал АО "Нижегородский водоканал" виновным в нарушении закона по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий). Предприятие попыталось оспорить это решение в Нижегородском областном суде, но постановление было оставлено без изменений и вступило в законную силу.

В Росприроднадзоре подчеркнули, что суд выбрал самое мягкое наказание из всех возможных – штраф 50 тысяч рублей, хотя ведомство настаивало на приостановления деятельности нарушителя.

Ранее сообщалось, что реконструкция Нижегородской станции аэрации запланирована в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". Нижегородский водоканал разрабатывает проект комплексной реконструкции станции аэрации, отвечающей за приём и биологическую очистку канализационных стоков города Нижнего Новгорода и Бора. Уже в этом году проект будет направлен на госэкспертизу.

Так, реконструкция затронет все сооружения станции на всех этапах очистки. Предполагается не только замена оборудования, но и внедрение новых технологий очистки. Также предусматриваются изменения в технологической схеме обработки осадков, что минимизирует потенциальный вред для экологии.

Напомним, Бутурлинский водоканал оштрафовали на 200 тысяч рублей за слив бытовых отходов на землю.