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Общество

Проекты рекультивации свалок в Приокском и Московском районах будут разработаны до апреля 2022 года

10 августа 2021 17:09  [47] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Проекты рекультивации двух несанкционированных свалок в Нижнем Новгороде, расположенных на улице Заовражной в Приокском районе и на Московском шоссе - в границах домов № 473 и 475, - планируется разработать до апреля 2022 года. Об этом сообщили в городской администрации.

Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода для этих целей уже заключил муниципальные контракты с институтом "ГАЗЭНЕРГОПРОЕКТ" (г. Москва) и Проектно-изыскательским Институтом "ГИПРОВОДСТРОЙ" (г. Волгоград). Эти компании стали победителями открытого конкурса, уточнили в мэрии.

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин рассказал, что работы по рекультивации организованы совместно с министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Соглдасно проектной документации, они должны быть завершены до апреля 2022 года.

В администрации подчеркнули, что при выборе подрядчиков учитывались не только ценовые предложения, но и квалификационные требования к участникам.

"Оба победителя конкурса имеют значительный положительный опыт работы по аналогичным проектам, в том числе на территории Нижегородской области. Эти факты внушают надежду, что работы по муниципальным контрактам будут выполнены качественно и в срок", - добавил Сивохин.

Средства на разработку проектно-изыскательской документации выделены как из городского, так и из областного бюджета. Проекты будут разработаны в рамках реализации нацпроекта "Экология" , поэтому будет обеспечен жёсткий контроль при выполнении муниципальных контрактов.

По информации Горкомэкологии, на вышеуказанных несанкционированных свалках размещены, преимущественно, строительные отходы. По условиям контрактов, сначала будут проведены проектно-изыскательские работы и оценка воздействия на окружающую среду. Затем разработанные проекты направят на государственную экологическую экспертизу, после чего свалки подлежат включению в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, пояснили в мэрии.

Напомним, на рекультивацию свалки на ул. Заовражной планируется направить порядка 7 млн рублей, на Московское шоссе - порядка 20 млн рублей.

Кстати, недавно региональный оператор ликвидировал в Канавинском районе Нижнего Новгорода несанкционированную свалку объёмом около 500 кубометров, которая образовалась у контейнерной площадки у д. 54 по улице Николая Пахомова.

Ранее сообщалось, что министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров в составе выездной комиссии лично оценил ход работ по рекультивации Шуваловской свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
Нацпроект Свалки Экология
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