Схему движения изменят на площади Сенной в Нижнем Новгороде Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На одном из самых загруженных транспортных узлов в центре Нижнего Новгорода - площади Сенной - планируют изменить схему движения. Об этом сообщили в городской администрации.

Отмечается, что это направлено, прежде всего, на повышение безопасности пешеходных переходов.

В мэрии уточнили, что пешеходные переходы на данном участке достаточно длинные и иногда пересекаются с транспортным потоком.

"Мы постарались их разделить, а для безопасности пешеходов появятся островки безопасности, которые не заужают проезжую часть", – рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Кроме того, на площади Сенной появится новый светофор, добавили в администрации.

Изменения коснутся также и движения автомобилистов со стороны Верхних Печёр. Согласно новой схеме проезда по площади в сторону ул. Минина и Казанского съезда, им нужно будет сначала повернуть направо на новый участок дороги и далее налево по своему маршруту.

Предполагается, что новая схема движения транспорта на Сенной начнёт действовать по окончании ремонта дороги на этом участке.

Напомним, в этом году были проведены работы по реконструкции 200-метрового участка Казанского шоссе на подходе к пересечению с улицей Богдановича. Благодаря этому удалось увеличить количество полос на подъезде к перекрёстку со стороны Афонина, и сейчас движение в центр города организовано по трём полосам: две – прямо и одна - налево, на улицу Богдановича. Выделение дополнительных полос движения для автомобилистов на Казанском шоссе позволило на 60% увеличить пропускную способность участка и значительно сократить пробку перед перекрёстком.