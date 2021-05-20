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Общество

Открытие остановки у ж/д станции "Починки" в Нижнем Новгороде снова перенесли

02 июня 2021 16:55  [81] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Открытие автобусной остановки у ж/д станции "Починки" в Нижнем Новгороде снова перенесли. Об этом сообщило министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области на странице губернатора региона Глеба Никитина в соцсети Instagram.

"Планируется, что остановка будет открыта для общественного транспорта к июлю. Приносим извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении.

Напомним, что остановочный павильон был построен для удобства пассажиров электричек, которые останавливаются на станции "Починки". В том числе, речь идет о городской электричке "Починки - Варя", введенной с 1 августа 2020 года в связи с началом строительства транспортной развязки на улице Циолковского.

Ранее сообщалось, что автобусная остановка заработает в мае. Тогда, объясняя длительность процедуры, в минтрансе сослались на нюансы "бюрократической системы": "очень много инстанций, которые участвуют в процессе согласования".

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Теги:
Сормовский район Транспорт
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