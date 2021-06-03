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Мозаичное панно на бассейне "Чайка" в Нижнем Новгороде восстановлено

11 августа 2021 14:52  [126] Общество
Восстановленная мозаика

Восстановленная мозаика

Фото: скриншот видео из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мозаичное панно с изображением пловца на фасаде здания Дома физкультуры спортклуба "Торпедо" (известного как бассейн "Чайка") в Автозаводском районе восстановлено. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГАЗ.

Историческая мозаика была восстановлена специалистами секции монументально-декоративного искусства НООВТО "Союз художников России" по имеющемуся в архивах предприятия образцу. 

Сам фасад будет сдан к концу августа, сейчас работы по его реставрации находятся в стадии завершения.

Напомним, мозаичное панно, нанесенное в советское время, со временем разрушилось и было закрыто во время ремонтных работ по укреплению и утеплению фасада здания в ноябре 2018 года.

(Историческая мозаика, фонд "Внимание" в Твиттере)

Позднее на его месте появился другой рисунок пловца, художественная ценность которого вызвала сомнения у нижегородцев.

"В ходе работ подрядчик без согласования с ГАЗом нанес на фасад рисунок кустарного уровня, имитировавший мозаику. По требованию автозавода рисунок был удален", - прокомментировали на предприятии.

(Неудачный рисунок, фото: фонд "Внимание" в Твиттере)

Ранее сообщалось, что мозаику восстановят в первоначальном виде. В 2020 году работы частично приостанавливались из-за пандемии и возобновились только этим летом.

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Теги:
Автозаводский район ГАЗ Реставрация
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