Пострадавший от взрыва газа подъезд дома на ул. Светлоярской признан непригодным для жизни

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Пострадавший от взрыва газа подъезд дома №16 по ул. Светлоярской в Нижнем Новгороде признан непригодным для жизни. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Сормовского района.
"Согласно экспертизе, эксплуатация третьего подъезда МКД – запрещена. Первый и второй подъезды угрозы не представляют и пригодны для проживания", - говорится в сообщении.
Чтобы жители подъезда смогли вернуться в свои квартиры, требуется капитальный ремонт дома с заменой отдельных элементов несущих строительных конструкций.
В администрации рассказали, что со 2 августа часть жителей пострадавшего подъезда проживает на съемных квартирах с обеспечением выплаты денежной компенсации, часть - у родственников. Также жильцы получили единовременную денежную выплату по факту взрыва от 10 до 40 тысяч рублей в зависимости от того, насколько серьезно пострадали жители во время взрыва.
Напомним, что сообщение о хлопке газовоздушной смеси в доме №16 по ул. Светлоярская поступило в региональное МЧС 2 июля в 06:57. В результате взрыва газа произошло разрушение межэтажных перекрытий и перегородок. Из дома силами регионального МЧС были эвакуированы 28 человек. Трое человек пострадали.
По предварительной версии причиной взрыва в жилом доме стало неосторожное обращение с газовым баллоном - мужчина принес домой старый газовый баллон и пытался его распилить.
Жильцам первого и второго подъездов разрешили вернуться в свои квартиры в тот же день. Уже к вечеру 2 июля было восстановлено газоснабжение, водоснабжение и электричество.
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