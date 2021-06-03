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Происшествия

Пострадавший от взрыва газа подъезд дома на ул. Светлоярской признан непригодным для жизни

11 августа 2021 17:58  [105] Происшествия

Фото: администрация Нижнего Новгорода (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пострадавший от взрыва газа подъезд дома №16 по ул. Светлоярской в Нижнем Новгороде признан непригодным для жизни. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Сормовского района.

"Согласно экспертизе, эксплуатация третьего подъезда МКД – запрещена. Первый и второй подъезды угрозы не представляют и пригодны для проживания",  - говорится в сообщении.

Чтобы жители подъезда смогли вернуться в свои квартиры, требуется капитальный ремонт дома с заменой отдельных элементов несущих строительных конструкций.

В администрации рассказали, что со 2 августа часть жителей пострадавшего подъезда проживает на съемных квартирах с обеспечением выплаты денежной компенсации, часть - у родственников. Также жильцы получили единовременную денежную выплату по факту взрыва от 10 до 40 тысяч рублей в зависимости от того, насколько серьезно пострадали жители во время взрыва.

Напомним, что сообщение о хлопке газовоздушной смеси в доме №16 по ул. Светлоярская поступило в региональное МЧС 2 июля в 06:57.  В результате взрыва газа произошло разрушение межэтажных перекрытий и перегородок. Из дома силами регионального МЧС были эвакуированы 28 человек. Трое человек пострадали.

По предварительной версии причиной взрыва в жилом доме стало неосторожное обращение с газовым баллоном - мужчина принес домой старый газовый баллон и пытался его распилить.

Жильцам первого и второго подъездов разрешили вернуться в свои квартиры в тот же день. Уже к вечеру 2 июля было восстановлено газоснабжение, водоснабжение и электричество.

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Теги:
Взрыв газа Сормовский район
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