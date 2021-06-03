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Общество

Блогер-урбанист Илья Варламов подвёл итоги своего визита в Нижний Новгород

12 августа 2021 13:44  [1] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Неделю назад известный российский блогер, сооснователь фонда "Городские проекты", основатель и руководитель фонда сохранения культурного наследия "Внимание" Илья Варламов приезжал в Нижний Новгород. Он прогулялся по городу и внимательно осмотрел, как тот преображается к 800-летнему юбилею. По итогам своего визита выпустил обзорную статью "Урбанистическое чудо в Нижнем Новгороде", в которой поделился своими впечатлениями.

По оценке Варламова, то, что происходит сейчас в Нижнем Новгороде перед юбилеем, – "действительно очень круто". "Не без косяков, но масштабы поражают", - написал блогер.

Первое, на что он обратил внимание - это сохранение деревянной застройки в исторической части Нижнего Новгорода. Варламов приводит столицу Приволжья в качестве уникального примера того, как нужно действовать: в городе создали некоммерческую организацию, которая получает гранты из областного бюджета; жителей деревянных домов переселяют в новые квартиры, дома приводят в порядок, ремонтируют, а дальше уже ищут инвестора. Ну и главное, подчеркнул журналист, благоустраивают дворы, восстанавливают среду и наполняют её культурной жизнью.

Один из ярчайших примеров - квартал церкви "Трёх Святителей", где блогер провёл много времени, общаясь с нижегородскими градозащитниками.

Также Варламов позитивно оценил масштабное благоустройство нижегородского кремля. Он отметил, что из такого сакрального места, где раньше просто сидел губернатор, теперь делают общественное пространство, куда можно прийти прогуляться, в том числе с детьми. Этим крепость сильно выигрывает у московского кремля, добавил урбанист.

Менее благосклонно Варламов оценил общественный транспорт: досталось и "умным остановкам", которые не работают, и оранжевому цвету автобусов, который у автора ассоциируется с коммунальной техникой. Кроме того, блогера возмутило количество припаркованных на каждом шагу автомобилей: "Позор Нижнего – сплошная парковка", - написал он.

А вот идея проекта "Чистое небо", когда все провода, кроме контактных для электротранспорта, убираются под землю, урбанисту очень понравилась. Также удовлетворила его вторая очередь благоустройства Большой Покровской. По его мнению, первая, которая проводилась к ЧМ-2018, "получилось так себе", вторая "выходит намного лучше".

Прогулявшись по территории Ярмарки и Стрелки, Варламов отметил массу отличных решений при благоустройстве, но при этом добавил, что "косяки, вылезшие при подготовке к ЧМ, Нижний ещё долго будет исправлять".

Кроме того, он отметил, что из-за спешки ремонт в некоторых местах получился непродуманным. В качестве примера он привёл улицу Варварскую. "Забыли про нормальные водостоки. Опять вся вода будет литься на тротуар. Почему было не вывести трубы сразу под землю? Через какое-то время опять придётся улицу реконструировать", - размышляет Варламов.

"Если всё доведут до конца, то Нижний преобразится уже этой осенью. Ну а о качестве работ можно будет судить уже весной", - резюмировал блогер.

Напомним, ранее нижегородцы заметили Варламова в компании с мэром Юрием Шалабаевым, а также губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

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Теги:
800-летие Благоустройство Строительство
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