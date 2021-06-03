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Общество

Старинные дома разбирают на ул. Новой в Нижнем Новгороде

13 августа 2021 15:50  [169] Общество
ул.Новая, 16, 16А и 18

ул.Новая, 16, 16А и 18

Фото: Илья Мясковский (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Старинные дома разбирают на ул. Новой в Нижнем Новгороде. На это обратили внимание градозащитники в социальных сетях.

Речь идет о домах № 16, 16-а и 18. На сегодняшний день идет разбор дома №18.

Как рассказали НИА "Нижний Новгород" в администрации Нижегородского района, на их месте планируется возвести объекты капитального строительства.

Ранее сообщалось, что на месте домов будет построен административно-гостиничный комплекс.

Договор на развитие застроенной территории в границах улиц Короленко, Новая с ООО "Фрегат" сроком на 10 лет был заключен администрацией Нижнего Новгорода еще в 2014 году. Для его реализации необходимо снести дома.

Однако, в ООО "Фрегат" сообщили, что данные дома сноситься не будут. Их планируется разобрать и перенести на другое место. Куда именно, пока не сообщается.

Отметим, что дома являются выявленными объектами культурного наследия.

Проводивший экспертизу специалист отметил, что вместе с другими жилыми домами улиц Новой, Короленко, а также Студеной и Славянской они создают цельный комплекс исторической деревянной, каменной и полукаменной застройки второй половины XIX – начала ХХ в., характерной для Нижнего Новгорода.

Напомним, нижегородские градозащитники уже выступали против сноса этих домов в 2020 году.

Напомним также, что соседние дома были отремонтированы в рамках фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест - Нижний Новгород". В 2018 году был отремонтирован дом № 18 по ул. Короленко, в 2019 году - три дома: ул.Новая, 20; ул.Новая, 22а и ул.Короленко, 16, в 2020 году - два дома - ул.Новая, 20А и ул.Новая, 22, в 2021 году - ул.Короленко, 11/21.

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