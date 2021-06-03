Молочный раздаток на улице Усилова оборудовали пандусом Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На входе в помещение молочного раздатка на улиц Усилова, 3 к.3 в Нижнем Новгороде в ходе ремонта по многочисленным просьбам посетителей с детскими колясками оборудовали пандус и сделали новые ступени. Об этом сообщили в городской администрации.

Как рассказал директор МБУЗ "Молочная кухня" Евгений Пороховой, была полностью обновлена входная группа, а внутри отремонтировали зал для посетителей и помещение самого раздатка, расширили окно выдачи продукции для удобства посетителей и сотрудников. А для малышей оборудовали небольшой детский уголок.

Глава города Юрий Шалабаев обратил внимание на то, что помещение раздатка, которое находится в жилом доме на первом этаже, заметно отличается от прилегающей территории – она, по мнению мэра, также должна быть приведена в надлежащее состояние.

Глава города также сообщил, что на ремонт раздатков было выделено 20 млн рублей, в результате 37 из 43 раздатков будут отремонтированы к концу этого года. Также будет проводиться модернизация оборудования, а ассортимент "Молочная кухня" будет расширяться.

Напомним, в структуру МБУЗ "Молочная кухня" входят три молочных кухни: Автозаводская, Нижегородская и Сормовская, а также 43 молочно-раздаточных пункта в восьми районах Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что региональными властями прорабатывается вопрос о включении производимой здесь молочной продукции в меню детских садов и школ. Предлагается дополнить существующий школьный рацион продукцией молочных кухонь и таким образом продлить потребление полезных продуктов уже в школе.