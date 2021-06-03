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Общество

Почти 20 км дорожек и тропинок обустроено в нижегородском парке "Швейцария"

19 августа 2021 11:28  [198] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 20 км дорожек и тропинок обустроено в нижегородском парке "Швейцария". Об этом сообщили в парке.

Согласно информации, в обновленном парке создано 18 км дорожек и тропинок с различным покрытием.

"Оценить их качество уже сейчас в парк приходят нижегородцы, которые планируют проводить в "Швейцарии" различные мероприятия", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в парке установят два светомузыкальных фонтана. Фонтаны являются новыми объектами, которых ранее в парке не было. Второй фонтан будет находиться рядом с детским центром. Речь идет о "сухом" фонтане с подсветкой, состоящем из трех колец.

Напомним, что обновленная зона отдыха откроется уже в эти выходные - 22 августа в тестовом режиме. Посещение парка в день праздничных мероприятий предусмотрено только при наличии "Мультипасса 800", после праздничной программы вход будет свободным.

 

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Теги:
Парк Швейцария
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