Почти 20 км дорожек и тропинок обустроено в нижегородском парке "Швейцария" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 20 км дорожек и тропинок обустроено в нижегородском парке "Швейцария". Об этом сообщили в парке.

Согласно информации, в обновленном парке создано 18 км дорожек и тропинок с различным покрытием.

"Оценить их качество уже сейчас в парк приходят нижегородцы, которые планируют проводить в "Швейцарии" различные мероприятия", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в парке установят два светомузыкальных фонтана. Фонтаны являются новыми объектами, которых ранее в парке не было. Второй фонтан будет находиться рядом с детским центром. Речь идет о "сухом" фонтане с подсветкой, состоящем из трех колец.

Напомним, что обновленная зона отдыха откроется уже в эти выходные - 22 августа в тестовом режиме. Посещение парка в день праздничных мероприятий предусмотрено только при наличии "Мультипасса 800", после праздничной программы вход будет свободным.