Выборы в Нижегородской области пройдут в течение трех дней
Еще одна "канатка" появится в Нижнем к 2024 году
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Волжское меню" доступно в 25 ресторанах Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 августа 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
19 августа 2021 18:10  [242] "Решение проблем в области образования и здравоохранения является первостепенной задачей внутренней политики", - Наталья Назарова
19 августа 2021 17:53  [267] Прославленных гимнасток сестёр Авериных и Анастасию Максимову торжественно встретили в Нижнем Новгороде
19 августа 2021 17:41  [277] Работу общественного транспорта продлят в Нижнем Новгороде 21 августа
19 августа 2021 17:28  [368] Порывистый ветер до 20 м/с ожидается в Нижегородской области в ближайшие часы
19 августа 2021 16:52  [358] Бесплатные шаттлы будут курсировать в Нижнем Новгороде 21 августа
19 августа 2021 16:39  [398] Чкаловскую лестницу временно перекрыли в Нижнем Новгороде
19 августа 2021 16:34  [401] Движение общественного транспорта изменится в Нижнем Новгороде с 20 по 23 августа
19 августа 2021 16:03  [296] Благоустроенный по просьбам жителей сквер Чкалова открылся в Нижнем Новгороде
19 августа 2021 15:54  [320] Светодинамическая подсветка установлена на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде
19 августа 2021 14:32  [311] Сотрудники Росгвардии проверили более 900 нижегородских школ к началу нового учебного года
Общество

Работу общественного транспорта продлят в Нижнем Новгороде 21 августа

19 августа 2021 17:41  [277] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 800-летию города, работа общественного транспорта 21 августа будет продлена в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, в целях обеспечения транспортного обслуживания фан-зон во всех районах города будет организована работа городского пассажирского транспорта до 3:00 ночи.

Метро:

Поезда будут двигаться с интервалом десять минут. Перевозка пассажиров 22 августа будет возобновлена с 06:00.

Трамваи:

№2 - Чёрный пруд, Большая Печёрская ул., Сенная пл., ул.Белинского, пл.Лядова, Ильинская ул., ул.Маслякова;
№3 - Московский вокзал, Парк 1 мая, ул.Октябрьской Революции, метро Ленинская, Комсомольская пл., Молитовский мкр., Заречный бул., ул.Глеба Успенского, Парк Дубки;
№4 - Московский вокзал, Парк 1 мая, Спортивная ул., Дачная ул., мкр. Красная Этна, ул.Аксакова, ул.Игарская;
№6 - Московский вокзал, Гордеевская ул., Бурнаковский мкр., метро Буревестник, ул.Коминтерна, Центр Сормово, ул.Вождей Революции, ул.Коммуны, ул.Ярошенко, Берёзовская ул., Сормовское ш., Бурнаковский мкр., Гордеевская ул., Московский вокзал;
№7 - Московский вокзал, Гордеевская ул., Бурнаковский мкр., метро Буревестник, Берёзовская ул., ул.Ярошенко, ул.Коммуны, ул.Вождей Революции, Центр Сормово, ул.Коминтерна, Сормовское ш., Бурнаковский мкр., Гордеевская ул., Московский вокзал;
№8 - Гнилицы, Стригино, Ореховская ул., ул.Минеева, ул.Смирнова, пл.Киселёва, метро Кировская, метро Автозаводская;
№17 - 52 квартал, Молодёжный пр., пр.Кирова, метро Кировская, метро Автозаводская;
№21 - ул.Маслякова, Ильинская ул., Красносельская ул., Молитовский мост, Комсомольская пл., Молитовский мкр., Заречный бул., ул.Глеба Успенского, Парк Дубки.

Троллейбусы:

№4 - ул.Минеева, ул.Лескова, пл.Киселёва, пр.Октября, ул.Плотникова, Соцгород-2;
№9 - пл.Горького, пл.Свободы, ул.Ванеева, Советская пл., ул.Рокоссовского, мкр.Кузнечиха-2;
№10 - Мещерское озеро, Мещерский бул., Московский вокзал (тоннель), Московское ш., Лесной городок, Авторынок Московский;
№ 13 - пл.Свободы, ул.Ванеева, Советская пл., ул.Бекетова, пр.Гагарина, пл.Жукова, мкр.Щербинки-2;
№ 14 - ул.Патриотов, Южное ш., ул.Веденяпина, пл.Киселёва, пр.Октября, ул.Плотникова, Соцгород-2;
№ 15 - Московский вокзал (тоннель), Московское ш., пр.Героев, Просвещенская ул., ул.Ярошенко, ул.Чаадаева;
№ 17 - пл.Свободы, ул.Ванеева, Советская пл., ул.Васюнина, ул.Ивлиева, мкр.Кузнечиха-2;
№ 31 - пл.Свободы, пл.Горького, пл.Лядова, пр.Гагарина, пл.Жукова, мкр.Щербинки‑2;

Автобусы:

№ 1 - пл.Горького, пл.Лядова, пр.Гагарина, пл.Жукова, мкр.Щербинки, д.Ольгино, пос.Новинки, ЖК Окский берег;
№ 10 - ул.Дубравная, ул.Ясная, ул.КИМа, ул.Свободы, Центр Сормово, ст.Варя, ул.Страж Революции (обратно – ул.50 лет Победы), ул.Просвещенская, ул.Давыдова, ул.Рябцева;
№ 11 - Автозаводский универмаг, пр.Октября, ул.Дьяконова, пр.Бусыгина, ул.Львовская, ул.Дружаева;
№ 26 - пл.Горького, пл.Лядова, пр.Гагарина, ул.Бекетова, Советская пл., ул.Козицкого, ул.Ивлиева, мкр.Кузнечиха-2;
№ 40 - пл.Киселёва, ул.Веденяпина, Южное ш., мкр.Юг;
№ 41 - пл.Горького, пл.Свободы, ул.Ванеева, Советская пл., ул.Козицкого, ул.Ивлиева, ул.Рокоссовского, ул.Сахарова, мкр.Цветы;
№ 45 - Московский вокзал (тоннель), Московское ш., ул.Рябцева, ул.Ярошенко, ул.Чаадаева, ул.Коммуны, ул.Мокроусова, ул.Светлоярская, пр.Кораблестроителей, 7 мкр. Сормово, ЗКПД-4;
№ 48 - Московский вокзал (тоннель), Московское ш., Лесной городок, ул.Движенцев, Сортировочный мкр.;
№ 52 - пл.Горького, пл.Свободы, Варварская ул., ул.Пискунова, ул.Минина, Сенная пл., ул.Родионова, ул.Лопатина, ул.Касьянова, Казанское ш., мкр.Верхние Печёры;
№ 61 - пл.Горького, пл.Свободы, ул.Ванеева, ул.Сусловой, ул.Бринского, ул.Лопатина, ул.Касьянова, Казанское ш., мкр.Верхние Печёры;
№ 68 - пл.Киселёва, ул.Лескова, Мончегорская ул., Космическая ул.;
№ 71 - Московский вокзал (тоннель), Сормовское ш., метро Буревестник, ул.Коминтерна, Центр Сормово, Союзный пр., ул.Сутырина, ул.Баренца, пр.Кораблестроителей, 7 мкр. Сормово, ул.Федосеенко, Торфопредприятие.

Кроме того, по окончании массовых мероприятий в Нижегородском районе с площади Свободы можно будет уехать по следующим маршрутам:

А-3 - Московский вокзал, Московское ш., пр.Героев, ул.Просвещенская, ул.Чаадаева, ул.Культуры, Центр Сормово, Союзный пр., ул.Сутырина, ул.Баренца, пр.Кораблестроителей, 7 мкр. Сормово, ЗКПД-4;
А-9 - ул.Акимова, 4 мкр. Мещерское озеро, Бурнаковская ул., ст.Варя, Центр Сормово, Красное Сормово;
А-45 - Московский вокзал, Московское ш., ул.Рябцева, ул.Чаадаева, ул.Коммуны, ул.Федосеенко, ул.Мокроусова, ул.Светлоярская, пр.Кораблестроителей, 7 мкр. Сормово, ЗКПД-4;
А-48 - Московский вокзал, Московское ш., Лесной городок, ул.Движенцев, Сортировочный мкр.;
А-71 - Московский вокзал, Сормовское ш., метро Буревестник, ул.Коминтерна, Центр Сормово, Союзный пр., ул.Сутырина, ул.Баренца, пр.Кораблестроителей, 7 мкр. Сормово, ул.Федосеенко, Торфопредприятие;
А-95 - Московский вокзал, Сормовское ш., метро Буревестник, ул.Коминтерна, Центр Сормово, ул.Свободы, ул.КИМа, ул.Ясная, ул.Дубравная;
А-40 - пл.Лядова, пл.Комсомольская, пр.Ленина, пл.Киселёва, ул.Веденяпина, Южное ш., мкр.Юг;
А-58 - пл.Лядова, пл.Комсомольская, пр.Ленина, пр.Бусыгина, ул.Дьяконова, пр.Октября, пр.Ильича, ул.Красноуральская, Мончегорский мкр., Космическая ул.;
А-64 - пл.Лядова, пл.Комсомольская, Молитовский мкр., ул.Баумана, ул.Памирская, ул.Глеба Успенского, пр.Бусыгина, ул.Дьяконова, ул.Строкина, Соцгород-2;
А-68 - пл.Лядова, пр.Гагарина, ул.Новикова-Прибоя, пр.Ленина, пл.Киселёва, ул.Лескова, Мончегорская ул., Космическая ул.;
А-1 - пл.Лядова, пр.Гагарина, мкр.Щербинки, д.Ольгино, пос.Новинки, ЖК Окский берег;
А-26 - пл.Лядова, пр.Гагарина, ул.Бекетова, пл.Советская, ул.Козицкого, ул.Ивлиева, мкр.Кузнечиха-2;
А-41 - ул.Ванеева, Советская пл., ул.Козицкого, ул.Ивлиева, ул.Рокоссовского, ул.Сахарова, мкр.Цветы;
А-52 - Сенная пл., ул.Родионова, ул.Лопатина, ул.Касьянова, Казанское ш., мкр.Верхние Печёры;
А-61 - ул.Ванеева, ул.Сусловой, ул.Бринского, ул.Лопатина, ул.Касьянова, Казанское ш., мкр.Верхние Печёры.

Напомним, 21 августа с 14:00 до 03:00 будут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы от Черниговской улицы до площади горького и Московского вокзала. Кроме того, в эти выходные изменятся привычные маршруты движения общественного транспорта из-за введённых в Нижнем Новгороде дорожных ограничений.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
800-летие Транспорт
Поделиться:
Новости по теме
19 августа 2021 16:52  [358] Бесплатные шаттлы будут курсировать в Нижнем Новгороде 21 августа
19 августа 2021 16:34  [401] Движение общественного транспорта изменится в Нижнем Новгороде с 20 по 23 августа
13 августа 2021 15:19  [7924] Мэрия опубликовала план перекрытия улиц Нижнего Новгорода на время празднования 800-летия
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph