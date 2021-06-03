Работу общественного транспорта продлят в Нижнем Новгороде 21 августа Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 800-летию города, работа общественного транспорта 21 августа будет продлена в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, в целях обеспечения транспортного обслуживания фан-зон во всех районах города будет организована работа городского пассажирского транспорта до 3:00 ночи.

Метро:

Поезда будут двигаться с интервалом десять минут. Перевозка пассажиров 22 августа будет возобновлена с 06:00.

Трамваи:

№2 - Чёрный пруд, Большая Печёрская ул., Сенная пл., ул.Белинского, пл.Лядова, Ильинская ул., ул.Маслякова;

№3 - Московский вокзал, Парк 1 мая, ул.Октябрьской Революции, метро Ленинская, Комсомольская пл., Молитовский мкр., Заречный бул., ул.Глеба Успенского, Парк Дубки;

№4 - Московский вокзал, Парк 1 мая, Спортивная ул., Дачная ул., мкр. Красная Этна, ул.Аксакова, ул.Игарская;

№6 - Московский вокзал, Гордеевская ул., Бурнаковский мкр., метро Буревестник, ул.Коминтерна, Центр Сормово, ул.Вождей Революции, ул.Коммуны, ул.Ярошенко, Берёзовская ул., Сормовское ш., Бурнаковский мкр., Гордеевская ул., Московский вокзал;

№7 - Московский вокзал, Гордеевская ул., Бурнаковский мкр., метро Буревестник, Берёзовская ул., ул.Ярошенко, ул.Коммуны, ул.Вождей Революции, Центр Сормово, ул.Коминтерна, Сормовское ш., Бурнаковский мкр., Гордеевская ул., Московский вокзал;

№8 - Гнилицы, Стригино, Ореховская ул., ул.Минеева, ул.Смирнова, пл.Киселёва, метро Кировская, метро Автозаводская;

№17 - 52 квартал, Молодёжный пр., пр.Кирова, метро Кировская, метро Автозаводская;

№21 - ул.Маслякова, Ильинская ул., Красносельская ул., Молитовский мост, Комсомольская пл., Молитовский мкр., Заречный бул., ул.Глеба Успенского, Парк Дубки.

Троллейбусы:

№4 - ул.Минеева, ул.Лескова, пл.Киселёва, пр.Октября, ул.Плотникова, Соцгород-2;

№9 - пл.Горького, пл.Свободы, ул.Ванеева, Советская пл., ул.Рокоссовского, мкр.Кузнечиха-2;

№10 - Мещерское озеро, Мещерский бул., Московский вокзал (тоннель), Московское ш., Лесной городок, Авторынок Московский;

№ 13 - пл.Свободы, ул.Ванеева, Советская пл., ул.Бекетова, пр.Гагарина, пл.Жукова, мкр.Щербинки-2;

№ 14 - ул.Патриотов, Южное ш., ул.Веденяпина, пл.Киселёва, пр.Октября, ул.Плотникова, Соцгород-2;

№ 15 - Московский вокзал (тоннель), Московское ш., пр.Героев, Просвещенская ул., ул.Ярошенко, ул.Чаадаева;

№ 17 - пл.Свободы, ул.Ванеева, Советская пл., ул.Васюнина, ул.Ивлиева, мкр.Кузнечиха-2;

№ 31 - пл.Свободы, пл.Горького, пл.Лядова, пр.Гагарина, пл.Жукова, мкр.Щербинки‑2;

Автобусы:

№ 1 - пл.Горького, пл.Лядова, пр.Гагарина, пл.Жукова, мкр.Щербинки, д.Ольгино, пос.Новинки, ЖК Окский берег;

№ 10 - ул.Дубравная, ул.Ясная, ул.КИМа, ул.Свободы, Центр Сормово, ст.Варя, ул.Страж Революции (обратно – ул.50 лет Победы), ул.Просвещенская, ул.Давыдова, ул.Рябцева;

№ 11 - Автозаводский универмаг, пр.Октября, ул.Дьяконова, пр.Бусыгина, ул.Львовская, ул.Дружаева;

№ 26 - пл.Горького, пл.Лядова, пр.Гагарина, ул.Бекетова, Советская пл., ул.Козицкого, ул.Ивлиева, мкр.Кузнечиха-2;

№ 40 - пл.Киселёва, ул.Веденяпина, Южное ш., мкр.Юг;

№ 41 - пл.Горького, пл.Свободы, ул.Ванеева, Советская пл., ул.Козицкого, ул.Ивлиева, ул.Рокоссовского, ул.Сахарова, мкр.Цветы;

№ 45 - Московский вокзал (тоннель), Московское ш., ул.Рябцева, ул.Ярошенко, ул.Чаадаева, ул.Коммуны, ул.Мокроусова, ул.Светлоярская, пр.Кораблестроителей, 7 мкр. Сормово, ЗКПД-4;

№ 48 - Московский вокзал (тоннель), Московское ш., Лесной городок, ул.Движенцев, Сортировочный мкр.;

№ 52 - пл.Горького, пл.Свободы, Варварская ул., ул.Пискунова, ул.Минина, Сенная пл., ул.Родионова, ул.Лопатина, ул.Касьянова, Казанское ш., мкр.Верхние Печёры;

№ 61 - пл.Горького, пл.Свободы, ул.Ванеева, ул.Сусловой, ул.Бринского, ул.Лопатина, ул.Касьянова, Казанское ш., мкр.Верхние Печёры;

№ 68 - пл.Киселёва, ул.Лескова, Мончегорская ул., Космическая ул.;

№ 71 - Московский вокзал (тоннель), Сормовское ш., метро Буревестник, ул.Коминтерна, Центр Сормово, Союзный пр., ул.Сутырина, ул.Баренца, пр.Кораблестроителей, 7 мкр. Сормово, ул.Федосеенко, Торфопредприятие.



Кроме того, по окончании массовых мероприятий в Нижегородском районе с площади Свободы можно будет уехать по следующим маршрутам:

А-3 - Московский вокзал, Московское ш., пр.Героев, ул.Просвещенская, ул.Чаадаева, ул.Культуры, Центр Сормово, Союзный пр., ул.Сутырина, ул.Баренца, пр.Кораблестроителей, 7 мкр. Сормово, ЗКПД-4;

А-9 - ул.Акимова, 4 мкр. Мещерское озеро, Бурнаковская ул., ст.Варя, Центр Сормово, Красное Сормово;

А-45 - Московский вокзал, Московское ш., ул.Рябцева, ул.Чаадаева, ул.Коммуны, ул.Федосеенко, ул.Мокроусова, ул.Светлоярская, пр.Кораблестроителей, 7 мкр. Сормово, ЗКПД-4;

А-48 - Московский вокзал, Московское ш., Лесной городок, ул.Движенцев, Сортировочный мкр.;

А-71 - Московский вокзал, Сормовское ш., метро Буревестник, ул.Коминтерна, Центр Сормово, Союзный пр., ул.Сутырина, ул.Баренца, пр.Кораблестроителей, 7 мкр. Сормово, ул.Федосеенко, Торфопредприятие;

А-95 - Московский вокзал, Сормовское ш., метро Буревестник, ул.Коминтерна, Центр Сормово, ул.Свободы, ул.КИМа, ул.Ясная, ул.Дубравная;

А-40 - пл.Лядова, пл.Комсомольская, пр.Ленина, пл.Киселёва, ул.Веденяпина, Южное ш., мкр.Юг;

А-58 - пл.Лядова, пл.Комсомольская, пр.Ленина, пр.Бусыгина, ул.Дьяконова, пр.Октября, пр.Ильича, ул.Красноуральская, Мончегорский мкр., Космическая ул.;

А-64 - пл.Лядова, пл.Комсомольская, Молитовский мкр., ул.Баумана, ул.Памирская, ул.Глеба Успенского, пр.Бусыгина, ул.Дьяконова, ул.Строкина, Соцгород-2;

А-68 - пл.Лядова, пр.Гагарина, ул.Новикова-Прибоя, пр.Ленина, пл.Киселёва, ул.Лескова, Мончегорская ул., Космическая ул.;

А-1 - пл.Лядова, пр.Гагарина, мкр.Щербинки, д.Ольгино, пос.Новинки, ЖК Окский берег;

А-26 - пл.Лядова, пр.Гагарина, ул.Бекетова, пл.Советская, ул.Козицкого, ул.Ивлиева, мкр.Кузнечиха-2;

А-41 - ул.Ванеева, Советская пл., ул.Козицкого, ул.Ивлиева, ул.Рокоссовского, ул.Сахарова, мкр.Цветы;

А-52 - Сенная пл., ул.Родионова, ул.Лопатина, ул.Касьянова, Казанское ш., мкр.Верхние Печёры;

А-61 - ул.Ванеева, ул.Сусловой, ул.Бринского, ул.Лопатина, ул.Касьянова, Казанское ш., мкр.Верхние Печёры.