Нижегородцев попросили воздержаться от прогулок с собаками и катания на велосипеде в парке "Швейцария" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцев попросили временно воздержаться от прогулок с собаками и катания на велосипеде в парке "Швейцария". Об этом сообщается на официальной странице парка в соцсети Instagram.

Согласно информации, с собаками в парке можно находиться только на специальных площадках, которые еще не открыты.

"Рекомендуем до открытия площадок воздержаться от визита в парк с собакой", - написали представители управляющей компании парка.

Любителям велосипедных прогулок также посоветовали "немного набраться терпения" и дождаться открытия парка целиком.

Среди других правил поведения в парке - отказ от курения и употребления алкогольных напитков.

"На территории парка это запрещено", - говорится в сообщении.

Кроме того, жителей предупредили об установке 155 камерах видеонаблюдения, которые будут фиксировать правонарушения.

"Уверены, вы будете бережно относиться к растениям, газонам, оборудованию, помещениям и всему пространству парка. Надеемся, нам не придется вводить штрафы и неприятные санкции", - заявили представители компании.

Напомним, парк сейчас работает в тестовом режиме каждый день с 7:00 до 22:00 со входами на остановках "Медицинская" и "Сурикова". Отметим, что открыта только часть парка от Тобольских казарм до памятника нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне. Вход туда свободный. Остальная территория готовится принимать гостей.

Ранее выгул собак запретили на Нижневолжской набережной Нижнего Новгорода.