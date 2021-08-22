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Общество

Роспотребнадзор подал иски в отношении компаний, допустивших ухудшения качества воды на Автозаводе

26 августа 2021 12:48  [140] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области подало иски в отношении компаний, допустивших ухудшения качества воды на Автозаводе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Административные производства возбуждены по ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде) в отношении ООО "Автозаводская ТЭЦ" (31 производство), ООО  "Теплосети" (31 производство), ООО "Наш Дом" (2 производства). Отметим, что им грозит штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В Роспотребнадзоре также посоветовали потребителям обратиться к исполнителю услуг с требованием о проведении перерасчета.

Напомним, что в конце июля - начале августа в 23 домах Автозаводского района горячая вода не отвечала гигиеническим требованиям по показателям цветность, мутность и содержание железа. В связи с этим было приостановлено горячее водоснабжение в домах: ул. Пермякова, 36, 46; ул. Дьяконова, 1а, 25; ул. Комсомольская, 35, 55; ул. Прыгунова, 15а; ул. Веденяпина, 1В; ул. Янки Купалы, 31; ул. Космическая, 36, 54, 55; пр. Молодежный, 24А; ул. Строкина, 4, 5, 14 ,18 А; пр. Кирова, 31, 31А; ул. Красных Партизан, 18; ул. Раевского, 17; ул. Героя Васильева, 1; ул. Бурденко, 12.  

В связи с этим в пяти домах была проведена промывка систем водоснабжения.

По результатам повторного отбора проб от 16 и 17 августа, качество горячей воды было признано соответствующим гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.

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Теги:
Автозаводский район Роспотребнадзор
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