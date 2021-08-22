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Общество

Пассажирский канатный подъемник запустят у нижегородского трамплина к октябрю

27 августа 2021 13:39  [134] Общество

Фото: с сайта ru.depositphotos.com

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пассажирский канатный подъемник запустят у нижегородского трамплина к октябрю. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве строительства Нижегородской области

Он строится к местам старта трамплина К60 и потенциальных - К95 и К125 в границах между парком Победы, Вознесенским Печерским монастырем, площадью Сенной и набережной Гребного канала.

Генеральным подрядчиком выбрано ООО "Инвест-Групп", оборудование поставит ООО "Скадо Строй Монтаж". 

Стоимость строительства подъемника составляет порядка 210 млн рублей. Финансирование работ осуществляется из бюджета Нижегородской области.

Известно, что на подъемнике будут установлены 37 двухместных подвесных кресла.

Движение подвесных кресел будет осуществляться на переменной высоте, средняя высота составляет 2-3 м.

Ранее сообщалось, что длина канатной дороги составит 242 м. Она будет двигаться со скоростью до 1,5 м/с. Ориентировочная пропускная способность - 800 человек в час.

Прокатиться на подъемнике можно будет только, купив билет. Его стоимость будет определять компания-оператор.

Напомним, что нижегородский трамплин К-60 был построен и сдан в эксплуатацию в апреле 2020 года. Строительство длилось чуть более двух лет. Длина трамплина составляет 60 метров. На нем установлена керамическая лыжня разгона импортного производителя. Работа трамплина в Нижнем Новгороде будет круглогодичной.

Планируется построить еще два трамплина К95 и К125. Площадь горы разгона у трамплина К-95 составит 491,85 метров. Он будет пятиэтажный и займет площадь в 3,4 тысячи кв. м. Площадь горы разгона у К-125 составит 668 метров, он запланирован 13-этажный с площадью застройки в 717 кв. метров, но при этом со строительным объемом в 11,8 тысяч кв. м.

Ориентировочная стоимость строительства еще двух трамплинов составит около 1,4 млрд рублей. 

В министерстве добавили, что на территории комплекса трамплинов сейчас также ведутся работы по благоустройству открытого пространства с дорожками, тротуарами и скамейками для прогулок жителей и гостей Нижнего Новгорода, а также двух видовых площадок на склоне.

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Теги:
Канатная дорога Строительство Трамплинный комплекс
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