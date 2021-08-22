ГУАД ищет подрядчика для разработки проекта строительства дублера пр.Гагарина в Нижнем Новгороде Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Главное управление автомобильных дорог (ГКУ НО "ГУАД") ищет подрядчика, который выполнит проектные и изыскательские работы для строительства четвертой очереди дублера пр. Гагарина в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен будет предусмотреть три этапа реализации проекта.

1 этап - строительство мостового перехода через р. Ока;

2 этап - реконструкция автомобильной дороги по ул. Юлиуса Фучика в Автозаводском районе;

3 этап - реконструкция автомобильной дороги по ул. Героя Шнитникова в Автозаводском районе.

Начальная (максимальная) цена контракта - 195,9 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Нижегородской области.

Подрядчик будет определен к 30 сентября. Работы необходимо выполнить до 31 мая 2022 года.

Напомним, что Нижегородской области первой в России будет предоставлен инфраструктурный кредит. Его средства пойдут, в том числе, на строительство дублера проспекта Гагарина.

Напомним также, что проект дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде прошел государственную экспертизу в марте этого года. По плану он должен объединить Новую Кузнечиху, ЖК "Анкудиновка", пересечь ул.Ларина, территорию городских деревень Ляхово и Бешенцево, далее проследовать через Ольгино и ЖК "Акварель" в сторону Новинок. Cтоимость строительства дублера составит 47 млрд рублей.