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Общество

Инфекционное заболевание диагностировали у детей гимназии №13 Нижнего Новгорода

04 сентября 2021 14:59  [40] Общество

Инфекционное заболевание диагностировали у детей гимназии №13 Нижнего Новгорода, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

По словам медиков, наиболее вероятная причина недомогания - сезонная вирусная инфекция из группы ротавирусов.

К врачам 3 сентября обратились родители 24 детей, троих вечером госпитализировали в инфекционную больницу. Один ребенок уже отпущен на амбулаторное лечение, двое других также готовятся к выписки их здоровью ничего не угрожает.

Как отметила главный врач детской инфекционной больницы № 8 Нижнего Новгорода Лилия Павлович, "у детей ярко выраженные признаки острой кишечной инфекции вирусной этиологии", добавив при этом, что "с аналогичными симптомами в течение нескольких дней обращаются пациенты со всех районов города".

По ее словам, это связано с окончанием сезона отпусков и массовым возращением людей с отдыха, "ситуация характерная для начала осени, повода для беспокойства нет".

Доктор рекомендовала соблюдать обильный питьевой режим, применять сорбенты, при отсутствии положительной динамики необходимо обращаться за медпомощью к участковому.

Глава нижегородского минздрава Давид Мелик-Гусейнов 4 сентября провел оперативное совещание. В настоящее время ожидаются результаты анализов.

Напомним, что Роспотребнадзор приостановил образовательный процесс в начальной школе нижегородской гимназии № 13.

Ранее там была организована проверка по факту отравления учеников гимназии начальной школы.

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Теги:
Дети Медицина и здоровье Школы
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