Инфекционное заболевание диагностировали у детей гимназии №13 Нижнего Новгорода, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.
По словам медиков, наиболее вероятная причина недомогания - сезонная вирусная инфекция из группы ротавирусов.
К врачам 3 сентября обратились родители 24 детей, троих вечером госпитализировали в инфекционную больницу. Один ребенок уже отпущен на амбулаторное лечение, двое других также готовятся к выписки их здоровью ничего не угрожает.
Как отметила главный врач детской инфекционной больницы № 8 Нижнего Новгорода Лилия Павлович, "у детей ярко выраженные признаки острой кишечной инфекции вирусной этиологии", добавив при этом, что "с аналогичными симптомами в течение нескольких дней обращаются пациенты со всех районов города".
По ее словам, это связано с окончанием сезона отпусков и массовым возращением людей с отдыха, "ситуация характерная для начала осени, повода для беспокойства нет".
Доктор рекомендовала соблюдать обильный питьевой режим, применять сорбенты, при отсутствии положительной динамики необходимо обращаться за медпомощью к участковому.
Глава нижегородского минздрава Давид Мелик-Гусейнов 4 сентября провел оперативное совещание. В настоящее время ожидаются результаты анализов.
Напомним, что Роспотребнадзор приостановил образовательный процесс в начальной школе нижегородской гимназии № 13.
Ранее там была организована проверка по факту отравления учеников гимназии начальной школы.
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