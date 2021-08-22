Экофестиваль "Botanica" впервые прошел в парке "Швейцария" Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Экофестиваль "Botanica" впервые прошел в парке "Швейцария". Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, на площадке парка 4 и 5 сентября была организована распродажа, собранные средства от которой направили в благотворительный фонд "Время РАСсвета".

Кроме этого, ребята из городского театра "Пиано" устроили представление для детей и научили горожан основам языка жестов. В "зеленом лектории" рассказывали об осознанном потреблении и здоровом образе жизни, также в парке разместились творческие мастерские по садоводству и вторичному использованию вещей.

Глава города Юрий Шалабаев отметил, что философия фестиваля "Botanica" пересекается с основным принципом благоустройства парка "Швейцария" – это бережное отношение к природе.

"Мы постарались сделать благоустройство парка, насколько это возможно, экологичным. "Швейцария" стала еще более зеленой, площадь озеленения увеличилась примерно на 3% по сравнению с тем, что было – высажено более 1 600 деревьев, а площадь застройки, наоборот, снизилась", – добавил мэр.

Напомним, парк сейчас работает в тестовом режиме каждый день с 7:00 до 22:00 со входами на остановках "Медицинская" и "Сурикова". Отметим, что открыта только часть парка от Тобольских казарм до памятника нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне. Вход туда свободный. Остальная территория готовится принимать гостей.