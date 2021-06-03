Подрядчика оштрафуют за несоблюдение сроков строительства детсада на улице Молитовской Общество

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Подрядчика оштрафуют за несоблюдение сроков строительства детсада на улице Молитовской (Ленинский район). Об этом стало известно в ходе инспекционного визита на объект мэра города Юрия Шалабаева.

По его словам, на объекте отмечается отставание, при этом работают всего 26 человек вместо необходимых 50.

"Увидел здесь недостаток рабочих, материалы заказываются не вовремя. Поставил задачу применить к подрядчику штрафные санкции, а также увеличить количество людей на площадке. Я не могу каждый день приезжать на объект, поэтому депстрой будет предоставлять мне ежедневный отчет", – заявил Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что детсад на ул.Молитовской планируют построить в сентябре 2021 года.

Здание будет четырехэтажным и рассчитано на 120 мест (шесть групп).

На первом этаже разместятся две группы для раннего возраста, медицинский кабинет с процедурной, пищеблок и функциональные помещения. На втором – группа для среднего дошкольного возраста, группа для младшего дошкольного возраста, музыкальный зал, кабинеты руководства и прачечная. На третьем этаже – группа для старшего дошкольного возраста, группа для подготовительного дошкольного возраста, зал для физкультурных занятий, кабинеты психолога, логопеда, методиста и бухгалтерия.