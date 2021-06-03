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Детсад на ул. Молитовской в Нижнем Новгороде будет сдан только в декабре. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта горадминистрации.
Согласно информации, техническая готовность объекта сейчас составляет 28,1%. В частности, выполнены работы по возведению фундаментов, выполняются работы по устройству стен и перегородок, перекрытий, полов, наружных инженерных сетей.
"После ввода объекта в эксплуатацию, поставки и монтажа оборудования, а также получения лицензии на осуществление образовательной деятельности, учреждение будет готово для принятия детей", - заявили в департаменте.
Напомним, строительство детского сада ведется с 2020 года в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография". Генподрядчик - ООО "Техлайн".
Ранее сообщалось, что подрядчика оштрафуют за несоблюдение сроков строительства.
Здание будет четырехэтажным и рассчитано на 120 мест (шесть групп).
На первом этаже разместятся две группы для раннего возраста, медицинский кабинет с процедурной, пищеблок и функциональные помещения. На втором – группа для среднего дошкольного возраста, группа для младшего дошкольного возраста, музыкальный зал, кабинеты руководства и прачечная. На третьем этаже – группа для старшего дошкольного возраста, группа для подготовительного дошкольного возраста, зал для физкультурных занятий, кабинеты психолога, логопеда, методиста и бухгалтерия.
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