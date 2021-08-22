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Общество

Готовность транспортной развязки в Ольгино составляет 98%

17 сентября 2021 14:51  [500] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Готовность транспортной развязки в Ольгино составляет 98%. Об этом сообщил директор ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Леонид Самухин в ходе заседания комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству 17 сентября. 

"Полностью завершено строительство путепровода, выполнена перекладка 45 тысяч метров инженерных коммуникаций, построены шумозащитные экраны, возведены подпорные стенки. На завершающей стадии находятся работы по установке дорожных знаков и нанесению разметки, проводится благоустройство", - рассказал он.

По словам руководителя ГУАД, подрядчик уже приступил к разборке временных дорог и вывозу оборудования.

В управлении надеются, что все работы будут закончены и сданы до 27 сентября. 

Отметим, что автомобильное движение по эстакаде в Ольгине было разрешено с 25 июня.

Напомним, транспортная развязка в районе деревни Ольгино – это самый крупный объект в Нижегородской области, реализующийся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Работы стартовали в мае 2020 года. Цена контракта на строительство развязки составила 1,757 млрд рублей. Нижегородская область несколько раз получала дотации на возведение путепровода из федерального бюджета.

Ожидается, что пропускная способность транспортной развязки составит 95 тысяч автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения транспорта - 80 км/ч.

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Теги:
Дороги Строительство
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