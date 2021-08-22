Полномочия по присвоению наименований улицам переданы Думе Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода поддержали проект нового Положения о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры Нижнего Новгорода. Такое решение было принято на заседании 22 сентября 2021 года.

Прежнее положение на сегодняшний день устарело.

Полномочия по присвоению названий переданы городской Думе. Вопросы будут рассматриваться на комиссии, куда войдут не менее 19 человек - депутаты Гордумы, представители администрации и муниципальных учреждений города.

Выдвинуть предложение о присвоении наименований теперь могут депутаты разных уровней, органы государственной власти, глава города, органы ТОС, Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде, а также юридические лица. Кроме того, с инициативой присвоить какое-либо наименование могут выступить и группы нижегородцев численностью более 100 человек.

Предложения будут выноситься на общественные обсуждения в электронном формате.