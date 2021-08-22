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Общество

Новый порядок присвоения наименований улицам предложили ввести в Нижнем Новгороде

21 сентября 2021 12:09  [413] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Депутаты городской Думы на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению 20 сентября обсудили проект нового Положения о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры Нижнего Новгорода. Об этом рассказали в пресс-службе Гордумы.

Начальник управления правовой и аналитической деятельности городской Думы Ирина Маслова рассказала, что действующее Положение использует устаревшую терминологию 90-х годов и уже не соответствует требованиям федерального законодательства. Например, согласно действующему документу, органы местного самоуправления могут наименовывать ограниченное количество элементов.

Новый документ предусматривает возможность изменения или присвоения названий не только элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог), но и элементам планировочной структуры города. Причём полномочия по принятию таких решений предлагается возложить на городскую Думу.

Отмечается, что существующая процедура переименований сохранится с некоторыми изменениями: предлагается упразднить районные по наименованиям, и сохранить только городскую, в которую войдут не менее 19 человек - депутаты Гордумы, представители администрации и муниципальных учреждений города.

Выдвинуть предложение о присвоении наименований могут выступить депутаты разных уровней, органы государственной власти, глава города, органы ТОС, Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде, а также юридические лица. В том числе, с инициативой присвоить какое-либо наименование могут выступить и группы нижегородцев численностью более 100 человек.

Предложения рекомендуется выносить на общественные обсуждения в электронном формате.

Также депутаты обсудили возможность переименования уже существующих улиц города, а также возвращать им исторические названия - например, в случае, когда два и более однотипных элементов улично-дорожной сети или планировочной структуры имеют одно и то же наименование. Но пока решено отложить этот вопрос, так как он связн с перерегистрацией объектов недвижимости.

"Переименование улиц несет очень большие затраты. Если улица уже названа, то она имеет свой позитив, и люди привыкли к этому. У нас появляются новые улицы или мы можем вернуть историческое название – предложенные правила нам это позволяют", – отметил заместитель председателя городской Думы Владимир Тарасов.

Председатель городской Думы Олег Лавричев заключил, что необходимо продумать и исключить все возможные варианты, когда переименование улицы может стать необходимым - и тогда вернуться к обсуждению такой процедуры.

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Теги:
Городская дума История
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