Восстановление фасадов "Шахматного дома" в Нижнем Новгороде обещают завершить в октябре Общество

Шахматный дом до начала реставрации

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Восстановление фасадов "Шахматного дома" (ул.Пискунова, 35) в Нижнем Новгороде планируется завершить в начале октября. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил собственник здания Ваган Багдасарян.

По его словам, основные работы по фасадам уже завершены, а вот внутри зданий работы идут полным ходом.

Отметим, что ранее собственник надеялся на завершение работ в августе.

Напомним, что строительство на месте ОКН регионального значения "Особняк Троицкого" началось в июле 2019 года. Проект воссоздания здания, разработанный ООО "Возрождение", был дополнен нижегородским филиалом АО "Владимирреставрация", и получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Планировалось, что "Шахматный дом" будет воссоздан к весне того же года.

СПРАВКА:

Игорный дом Троицкого – объект культурного наследия регионального значения. Владельцем усадьбы в начале ХХ века был А.И.Троицкий, который перестроил дом в модном в тот период архитектурном стиле модерн. На пилонах здания установлены бюсты-авгуры в виде человеческих голов, склонившихся над шахматной доской. С фасадом здания связана городская легенда о том, что хозяин дома организовал игру в шахматы на деньги и однажды проиграл крупную сумму посетителю, оказавшемуся чемпионом Европы по шахматам Михаилом Чигориным. Тот отказался забрать выигрыш, попросив хозяина дома перестать играть в шахматы на деньги. В память об этом событии и был украшен фасад особняка.