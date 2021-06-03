"Шахматный дом" в Нижнем Новгороде откроют на этой неделе Общество

Шахматный дом до начала реставрации Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Шахматный дом" (ул. Пискунова,35) в Нижнем Новгороде откроют на этой неделе. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на собственника здания Вагана Багдасаряна.

По его словам, все работы на объекте культурного наследия в настоящее время завершены.

"20 августа планируем открыть его. Жители города и гости смогут прийти и посмотреть", - сказал Ваган Багдасарян.

Также собственник здания заявил о возможном открытии шахматного клуба для взрослых и детей на территории объекта.

Ранее сообщалось, что в июле прошлого года собственник "Шахматного дома" Ваган Багдасарян расторг контракт с прежним подрядчиком - ООО "РегионРесурсГрупп". В течение 2020 - начала 2021 гг. работы на объекте не проводились. В январе 2021 Владельца "Шахматного дома" в Нижнем Новгороде оштрафовали из-за отсутствия работ на объекте

В ноябре Ваган Багдасарян заявил, что не может найти реставрационную организацию, готовую продолжить и завершить в установленные сроки работы на объекте. Тогда руководителю филиала "Росрегионреставрации" было рекомендовано помочь собственнику в выборе подрядчика. Багдасаряну был предложен список из трех организаций, обладающих необходимой лицензией. Среди них было ООО "ИнтерПроф".

Отметим, что строительство на месте ОКН регионального значения "Особняк Троицкого" началось в июле 2019 года. Проект воссоздания здания, разработанный ООО "Возрождение", был дополнен нижегородским филиалом АО "Владимирреставрация", и получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Планировалось, что "Шахматный дом" будет воссоздан к весне того же года.