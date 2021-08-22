Центр культуры "Рекорд" открылся после реставрации Культура и отдых

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Центр культуры "Рекорд" открылся после проведения ремонтно-реставрационных работ в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Теперь это мультиформатное творческое пространство, отметили в правительстве Нижегородской области.

Во время реконструкции на первом этаже были сохранены кафе с барной стойкой и столиками, а вот на втором этаже создан лекторий на 40 человек и зона коворкинга.

В атриуме установлена пятиметровая скульптура девочки, сидящей на стуле, созданная современным художником Дмитрием Аске. Скульптуру будет видно из всех залов культурного центра.

В центральном зале открылась фотовыставка, посвященная истории "Рекорда", которая охватывает события, связанные с ним с момента постройки здания до настоящего времени.

Напомним, что в ходе реставрации была изменена планировочная структура здания. В частности, гардероб перенесён к зимнему входу. У летнего входа планируется кафе: в тёплое время двери будут открываться, а столики - выноситься на улицу.

"Переосмысление многогранной истории "Рекорда", которая становилась на отдельных исторических этапах отражением истории города, представлена в виде таймлайна. Необычные факты, события и люди — всё, что сформировало "Рекорд" таким, каким он входит в свой новый этап после основательной реконструкции и ремонта", - сообщил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

В новом киноконцертном зале на 260 мест, оснащённом современным звуковым, световым, сценическим оборудованием, уже прошли показы советской классики - фильмов "Солярис" (1972 г.) и "Андрей Рублёв" (1966 г.).

"В планах "Рекорда" - активная поддержка нижегородского творческого сообщества. На постоянной основе планируется проведение выставок нижегородских художников, концертов профессиональных нижегородских музыкальных коллективов, показы фильмов нижегородских режиссёров", - поделился директор учреждения Николай Изуткин.

На работы по сохранению ОКН "Общежитие института инженеров водного транспорта с кинотеатром "Рекорд" всего было выделено 108,1 млн рублей: 62,3 млн рублей - из федерального бюджета и 45,8 млн рублей - из областного. На эти деньги проводилась реконструкция и закупались новая мебель и оборудование.

Напомним, дизайн-проект реставрации был разработан в 2019 году. Работы проводились в несколько этапов: в 2019 году отреставрировали ротонду и заменили все коммуникации. В 2020 году завершилась реставрация фасада кинотеатра, ремонтно-реставрационные работы в фойе и ремонт зрительного зала. В этом году на средства областного бюджета было поставлено концертное оборудование.