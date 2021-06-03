Акустику нижегородского "Рекорда" адаптировали для проведения кинопоказов и концертов Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Акустику нижегородского киноцентра "Рекорд" адаптировали под новые функции. Об этом стало известно в ходе выездного мероприятия на объекте 25 июня.

"Мы стремимся к тому, чтобы это стало универсальное творческое пространство. Но у него все-таки будет три основных направления: кино, концертная и выставочная деятельность", - пояснила первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Как рассказал генеральный директор компании "Имлайт" (субподрядчик) Тимофей Игнатенков, акустика киноцентра выстроена таким образом, что здесь возможно проведение не только кинопоказов, но и концертов вокальных, инструментальных или джазовых коллективов, а также конгресс-мероприятий и лекций.

"Сложность этого проекта как раз в многофункциональности зала. Нам пришлось совместно с генподрядчиком и архитектором разработать проект акустического благоустройства зала, проект электроакустики и проект механического оборудования" — сказал он.

(работы в киноконцертном зале, фото: НИА "Нижний Новгород")

В центре зала будет размещен новый большой экран. Кинопроектор останется в аппаратной как это было ранее. Под киноэкраном расположится сцена. Для нее закуплены дополнительные подиуму, чтобы, в случае необходимости, ее возможно было увеличить для проведения концертов или камерных спектаклей. В этой зоне будут размещены два занавеса (перед экраном и перед сценой) и организованы кулисы. В зале установят 260 кресел.

Поскольку киноцентр является объектом культурного наследия, размещать аппаратуру на его стенах и потолке запрещено. Для нее была разработана нестандартная несущая конструкция, на которую и будет крепиться акустическое, световое и прочее оборудование.

Генеральный директор ЗАО "СМУ-77" (подрядчик) Владимир Молоканов, отметил, что звукоотражающие панели, в том числе, закроют часть исторической лепнины кинозала. Остальная воссозданная лепнина останется на виду.

Сейчас работы по реконструкции "Рекорда" находятся на завершающей стадии. Все оборудование закуплено. Подрядчик оценивает готовность киноцентра в 85%. Ожидается, что уже в конце июля работы будут завершены, а в августе киноцентр откроет свои двери.

"Сейчас ведутся финишные отделочные работы. Идет оснащение объекта оборудованием и приспособление его под новую функцию. Здесь на мой взгляд все гармонично сочетается. Современность вписывается в пространства "Рекорда", не нарушая исторического облика", - сказал Владимир Молоканов.

(работы в фойе, фото: НИА "Нижний Новгород")

А современным помимо оборудования будет, в основном, мебель. Архитектор (бюро "ГОРА") Станислав Горшунов рассказал, что она выбрана ярких цветов, все фоновое останется белым. Восприятие пространства также сформируется благодаря темному мозаичному полу, который еще не готов.

Кроме того, современность станет добавлять скульптура Дмитрия Аске. Пятиметровая "Читающая девочка" будет направлена в сторону выставочного пространства, но видно ее будет из всех зон.

Напомним, что в ходе реставрации была изменена планировочная структура здания. Если раньше, чтобы попасть в гардероб, нужно было пройти в верхней одежде несколько залов, то сейчас он перенесен к зимнему входу. У летнего входа планируется кафе. В теплое время двери будут открываться, а столики выносится на улицу. На втором этаже планируется организовать лекторий на 40 посадочных мест и зону коворкингов.

Ранее сообщалось, что в культурном центре планируется три выставочных пространства общей площадью порядка 500 кв метров - большой зал с возможностью проведения мероприятий, зона на входе у кафе и на ротонде.

В ходе мероприятия сегодня Наталия Суханова сообщила, что на реконструкцию киноцентра "Рекорд" и закупку оборудования было выделено 105 млн рублей.

СПРАВКА:

Кинотеатр открылся на ул. Пискунова в 1910 году. Туда он переехал с Нижегородской ярмарки, где функционировал как сезонный под названием "Бразильский". В 1914 году его переименовали в "Рекорд". Спустя более 20 лет - в 1938 году на месте старого деревянного здания построили новое по проекту архитектора Александра Яковлева - Дом студента для института инженеров водного транспорта. Кинотеатр занял в нем два этажа, где сегодня и работает культурный центр "Рекорд".